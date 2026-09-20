Basket, Milano-Venezia vale la Supercoppa: finale alle 17.00 con diretta in chiaro

È già tempo di trofeo per il basket italiano. Oggi Umana Reyer Venezia e Armani Olimpia Milano si affrontano nella finale di Supercoppa Italiana alla Nova Arena di Tortona. Palla a due alle 17.00, con una sfida che mette di fronte due squadre profondamente rinnovate e già chiamate a misurare ambizioni e stato di forma.

Venezia arriva lanciata, Milano cerca il primo sigillo del nuovo corso

La Reyer ha conquistato l’accesso alla finale superando Tortona 98-90, al termine di una semifinale giocata con grande qualità e continuità. Milano, invece, ha avuto la meglio sulla Virtus Bologna, guadagnandosi così la possibilità di alzare il primo trofeo della stagione.

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La partita promette grande equilibrio. Venezia ha mostrato buone indicazioni nella capacità di distribuire responsabilità offensive e mantenere intensità per lunghi tratti, mentre l’Olimpia proverà a far valere profondità, esperienza e talento individuale. In una finale secca, però, conteranno soprattutto gestione dei possessi, controllo dei rimbalzi e lucidità nei minuti decisivi.

Finale alle 17.00

La sfida sarà facilmente accessibile anche al pubblico. Reyer Venezia-Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta alle 17.00 su Cielo, quindi gratuitamente in chiaro, oltre che su Sky Sport Basket, canale 205.

Per lo streaming saranno disponibili LBATV gratuitamente, Sky Go, NOW e cielo.tv. Dopo le seminali, dunque, resta un ultimo atto: Milano e Venezia si giocano subito un trofeo e la possibilità di mandare un primo segnale forte alla nuova stagione.