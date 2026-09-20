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Basket

Basket, Milano-Venezia vale la Supercoppa: finale alle 17.00 con diretta in chiaro

Lorenzo De Angelis
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Esultanza Olimpia Milano - Foto Savino Paolella / IPA Sport / IPA
EA7 Emporio Armani Olimpia Milano during EA7 Emporio Armani Milano vs Dolomiti Energia Trentino, Italian Basketball Serie A match in Assago (MI), Italy, March 23 2025

È già tempo di trofeo per il basket italiano. Oggi Umana Reyer Venezia e Armani Olimpia Milano si affrontano nella finale di Supercoppa Italiana alla Nova Arena di Tortona. Palla a due alle 17.00, con una sfida che mette di fronte due squadre profondamente rinnovate e già chiamate a misurare ambizioni e stato di forma.

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La Reyer ha conquistato l’accesso alla finale superando Tortona 98-90, al termine di una semifinale giocata con grande qualità e continuità. Milano, invece, ha avuto la meglio sulla Virtus Bologna, guadagnandosi così la possibilità di alzare il primo trofeo della stagione.

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La partita promette grande equilibrio. Venezia ha mostrato buone indicazioni nella capacità di distribuire responsabilità offensive e mantenere intensità per lunghi tratti, mentre l’Olimpia proverà a far valere profondità, esperienza e talento individuale. In una finale secca, però, conteranno soprattutto gestione dei possessi, controllo dei rimbalzi e lucidità nei minuti decisivi.

Finale alle 17.00

La sfida sarà facilmente accessibile anche al pubblico. Reyer Venezia-Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta alle 17.00 su Cielo, quindi gratuitamente in chiaro, oltre che su Sky Sport Basket, canale 205. 

Venezia

Oggi Reyer Venezia – Olimpia Milano (IPA Agency) – Sportface.it

Per lo streaming saranno disponibili LBATV gratuitamente, Sky Go, NOW e cielo.tv. Dopo le seminali, dunque, resta un ultimo atto: Milano e Venezia si giocano subito un trofeo e la possibilità di mandare un primo segnale forte alla nuova stagione.

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