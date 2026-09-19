Europei di boxe, Irma Testa subito fuori: Glynn la sorprende all’esordio nei 57 kg

Si ferma subito il cammino di Irma Testa agli Europei 2026 di boxe. La 28enne azzurra, impegnata nella categoria fino a 57 kg, è stata eliminata ai sedicesimi di finale dall’inglese Elise Glynn, che si è imposta per spalti decision con verdetto di 4-1. Una sconfitta pesante per Testa, arrivata a Sofia con ambizioni importanti dopo il recente trionfo ai Giochi del Mediterraneo e con l’obiettivo di inseguire il terzo titolo continentale della carriera.

Buon avvio, poi il calo nella seconda ripresa

Il primo round è stato molto equilibrato. Testa ha provato a controllare il centro del ring, affidandosi soprattutto alla pulizia tecnica e al destro, mentre Glynn ha cercato di accorciare la distanza e aumentare il volume dei colpi. Al termine della prima ripresa, tre giudici su cinque avevano premiato l’azzurra.

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La volta è arrivata nella seconda frazione, quando Testa ha mostrato un evidente calo fisico. Glynn ha acquisito fiducia, lavorando con continuità di job e chiudendosi bene in guardia. L’azzurra ha faticato a trovare varchi e tuti e cinque i giudici hanno assegnato la ripresa alla britannica.

Testa non riesce a cambiare il match: Europei già finiti

Negli ultimi tre minuti Testa aveva bisogno di una reazione netta, ma nel corpo a corpo non è riuscita a cambiare l’inerzia. Glynn ha continuato a colpire con il destro, mentre l’azzurra ha prodotto troppo poco in fase offensiva per ribaltare i cartellini.

Il verdetto finale premia così l’inglese, reduce peraltro da un periodo complicato, con quattro sconfitte consecutive prima di Sofia. Per Testa arriva invece una delle eliminazioni più amare degli ultimi anni, soprattutto considerando il bronzo di Tokyo 2020, il titolo mondiale del 2023 e i due ori europei conquistati nel 2019 e 2022.