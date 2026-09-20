Mondiali di Ginnastica Acrobatica, oggi le finali a Pesaro: Italia con D’Errico-Poerio, tutto live dalle 9.30 su Sportface TV

La Vitrifrigo Arena di Pesaro è pronta a vivere oggi l’atto conclusivo dei Mondiali Junior e della World Youth Competition di Ginnastica Acrobatica 2026. Dopo tre giorni di qualificazioni, il programma sarà interamente dedicato alle finali, con due sessioni previste alle 9.30 e alle 15.30. Tutto sarà trasmesso in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma Sportface TV.

D’Errico e Poerio guidano le speranze azzurre

L’Italia guarda soprattutto a Sofia D’Errico e Camilla Poerio, protagoniste nella coppia femminile Junior. Dopo l’11esimo posto ottenuto nell’esercizio di equilibrio con 26.800 punti, le due azzurre hanno completato la qualificazione crescendo fino a conquistare l’accesso alla finale con il terzo punteggio complessivo. Un risultato di grande valore, soprattutto perché ottenuto davanti al pubblico di casa.

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Nel corso delle qualificazioni l’Italia aveva schierato anche il trio Youth formato da Claudia Amatomaggio, Gaia Gammella Carelli e Chen Li, la coppia Ginevra Sophie Ludena Palma-Sofia Petroccione e i gruppi Junior Cavalieri-Giuliano-Meroni e Bersani-Gamba-Masi, in una rassegna che rappresenta un passaggio importante per la crescita dell’intero movimento azzurro.

Finali dalle 9.30: spettacolo mondiale su Sportface TV

La sessione mattutina scatterà alle 9.30, mentre il secondo blocco di finali prenderà il via alle 15.30. Saranno segnati i titoli delle diverse categorie Youth e Junior, con le migliori coppie e formazioni emerse dalle qualificazioni. Per l’Italia sarà soprattutto l’occasione di misurarsi con le potenziane internazionali in un Mondiale che per la prima volta si disputa sul territorio italiano.

Appuntamento quinti su Sportface TV, per una giornata che può regalare all’Acroitalia un risultato storico davanti al pubblico di casa.