Europei di boxe, impresa Mosetti: battuta la campionessa Sweeney, ora la zona medaglie è a un passo

Chiara Mosetti firma una delle prestazioni più belle dell’Italia agli Europei 2026 di boxe in corso a Sofia. Negli ottavi di finale della categoria fino a 48kg, l’azzurra ha superato la campionessa europea in carica dei 50kg, l’irlandese Shannon Sweeney, imponendosi per spalti decisioni con verdetto 4-1. Un successo pesantissimo che porta la classe 1997 ai quarti di finale, dove affronterà la polacca Angelica Krysztoforska per entrare ufficialmente in zona medaglia.

Rimonta di carattere: il montante sinistro cambia il match

Il combattimento non era iniziato nel migliore dei modi per Mosetti. Nel primo round Sweeney era riuscita a imporre maggiore continuità e precisione, costringendo Mosetti a inseguire e guadagnandosi il favore di quattro giudici su cinque.

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La svolta è arrivata nella seconda ripresa. L’azzurra ha trovato una splendida combinazione, chiusa da un montante sinistro al volto che ha costretto l’arbitro a contare l’irlandese fino a cinque. Da quel momento Moretti ha preso coraggio, aumentando ritmo e qualità dei colpi, soprattutto con il gancio destro e nelle azioni d’incontro.

Ultimo round decisivo, ora c’è Krysztoforska

Dopo due riprese il match era ancora apertissimo: una giudice vedeva Mosetti avanti 20-18, mentre gli altri quattro cartellini erano sul 19 pari. Tutto si è quindi deciso negli ultimi tre minuti. Mosetti ha accettato anche il corpo a corpo, senza arretrare, e dalla distanza ha trovato i colpi più puliti. Proprio sul gong è arrivato un altro splendido montante sinistro, probabilmente decisivo per orientare il verdetto finale.

Ora l’azzurra affronterà Angelika Krysztoforska: vincere significherebbe entrare in semifinale e quindi assicurarsi almeno il bronzo. Dopo aver eliminato la campionessa in carica, il sogno europeo di Mosetti può continuare.