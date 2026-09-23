America’s Cup, incidente per GB1 a Napoli: foil danneggiato, ferito lievemente Fletcher

Collisione durante un allenamento nel Golfo tra l’AC40 britannico e una chase boat di Tudor Team Alinghi. Il timoniere Dylan Fletcher ha riportato una lieve ferita al volto. Il team svizzero ha prestato a GB1 un foil arm di riserva.

Incidente nel Golfo di Napoli alla vigilia della seconda Preliminary Regatta della Louis Vuitton 38th America’s Cup. Durante una sessione di allenamento, l’AC40 di GB1 è rimasto coinvolto in una collisione con una barca di supporto di Tudor Team Alinghi.

Nell’impatto è rimasto danneggiato il foil dell’imbarcazione britannica, mentre il timoniere di dritta Dylan Fletcher ha riportato una lieve ferita al volto. Nessuna conseguenza per gli altri velisti presenti a bordo dell’AC40 e per il personale della chase boat del team svizzero.

Incidente durante la preparazione di una practice race

L’episodio si è verificato sul campo di regata partenopeo mentre il team Senior britannico si stava preparando alla procedura di partenza della prima regata di prova insieme agli altri nove AC40 attesi nella competizione.

Dopo la collisione, GB1 ha interrotto la sessione ed è rientrata a terra per verificare l’entità dei danni e avviare gli interventi necessari sull’imbarcazione.

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Alinghi presta a GB1 un foil arm di riserva

A rassicurare sulle proprie condizioni è stato lo stesso Fletcher, che attraverso un post su Instagram ha fatto sapere di essere pronto a tornare in acqua già nella giornata successiva per gli allenamenti.

Il britannico ha inoltre ringraziato Tudor Team Alinghi, che ha messo a disposizione di GB1 un foil arm di riserva mentre il team completa le riparazioni della componente originale danneggiata.

GB1 al lavoro per essere pronta alla Preliminary Regatta

L’attenzione è adesso concentrata sui lavori alla barca e sui tempi necessari per completare gli interventi prima dell’inizio delle regate. GB1 era arrivata a Napoli con l’obiettivo di proseguire il lavoro iniziato durante la prima Preliminary Regatta di Cagliari e nei giorni precedenti aveva già svolto diverse sessioni nel Golfo.

La Preliminary Regatta di Napoli prevede una prima fase con regate di flotta, al termine della quale i due migliori equipaggi accederanno alla finale in formato match race. Per gli AC40 sarà il primo confronto nelle acque destinate a ospitare l’America’s Cup nel 2027.