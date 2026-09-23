Mercato piloti, l’annuncio da Baku: sedile Haas libero, tra i nomi anche un italiano

Il mercato piloti di Formula 1 entra nel vivo a Baku, tra firme ed ufficialità e sedili vuoti in ottica 2027. Sono diversi i team che dopo la sosta sono pronti a sciogliere le proprie riserve sui piloti per la prossima stagione.

Ocon sul mercato e il duello in Haas tra Fornaroli e Camara

A Baku, alla vigilia del weekend di gara, Esteban Ocon ha fatto chiarezza sul suo futuro, dichiarando apertamente di “essere un free agent”. Il pilota francese sarà libero punta a garantirsi un posto per il 2027, confermando contatti con svariati team e liquidando con un laconico “vedremo” la permanenza in Haas.

L’uscita pubblica però sembra a tutti gli effetti un addio imminente agli americani. Una mossa indubbiamente azzardata visto che i posti liberi scarseggiano e il 31enne rischia di doversi accontentare di fare la semplice riserva. Qualora le strade si dividessero per davvero, scatterebbe una volata a 3 per rimpiazzarlo.

Tra questi spicca Leonardo Fornaroli, fresco di test a Jerez sulla VF-25, che nutre il grande sogno degli appassionati di rivedere un azzurro titolare. I rivali principali sono Rio Hirakawa e Rafael Camara. Quest’ultimo, 21enne brasiliano della Ferrari Driver Academy lanciato in Formula 2, resta ad oggi secondo i rumors il favorito sfruttando l’importante collaborazione con Maranello.

Red Bull va sul sicuro e blinda Hadjar accanto a Verstappen

Se la Haas prende tempo, la Red Bull chiude i discorsi rinnovando Isack Hadjar. La squadra di Milton Keynes ha comunicato ufficialmente che il francese affiancherà Max Verstappen durante tutto il 2027.

La nota della scuderia coincide col ritorno in abitacolo del 21enne in Azerbaigian, finalmente guarito dalla frattura al polso costatagli ben 3 dolorose gare di stop forzato. Laurent Mekies ha sottolineato come prolungare sia stata un’operazione naturale, un vero segnale di fiducia per lasciarsi indietro l’infortunio.

Hadjar ha confermato il nuovo accordo con enorme gioia, dopo esser stato l’unico in questi anni ad avvicinarsi alle prestazioni del compagno di box SuperMax. Il giovane non ha nascosto l’importanza del momento, dicendosi pienamente consapevole del privilegio di potersi confrontare “al fianco di un 4 volte Campione del Mondo come Verstappen”. Red Bull blinda così i propri sedili in attesa di tornare ad essere competitiva per il Mondiale.

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