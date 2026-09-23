Golf, FedEx Open de France 2026 su Sky e NOW: otto italiani in gara, orari e programmazione

Dal 24 al 27 settembre il DP World Tour fa tappa al Le Golf National di Saint Quentin. In campo Molinari, Mazzoli, Migliozzi, Manassero, Laporta, Paratore, Celli e De Leo. Tutto in diretta su Sky Sport Golf e NOW.

Nuovo appuntamento con il DP World Tour 2026 su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 24 a domenica 27 settembre il circuito internazionale farà tappa in Francia per il FedEx Open de France, in programma sui campi del Le Golf National di Saint Quentin.

Saranno otto gli italiani in gara: Edoardo Molinari, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli e Gregorio De Leo.

FedEx Open de France, quattro giorni in diretta su Sky Sport Golf

La copertura televisiva inizierà giovedì 24 settembre dalle 13.30 con la prima giornata. Venerdì 25 si ripartirà ancora dalle 13.30, mentre sabato 26 la diretta scatterà alle 13.

La giornata conclusiva di domenica 27 settembre sarà invece trasmessa a partire dalle 12.30. Tutto il torneo sarà visibile su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

La squadra di telecronaca

Il racconto del FedEx Open de France sarà affidato a Alessandro Lupi, Massimo Scarpa, Marco Cogliati e Michele Gallerani, che si alterneranno tra telecronaca e commento tecnico nel corso delle quattro giornate.

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La programmazione completa del FedEx Open de France

Giovedì 24 settembre – 1ª giornata

Dalle 13.30: telecronaca di Michele Gallerani e commento di Massimo Scarpa

Dalle 15: commento di Marco Cogliati e Massimo Scarpa

Dalle 16.30: telecronaca di Alessandro Lupi e commento di Marco Cogliati

Venerdì 25 settembre – 2ª giornata

Dalle 13.30: telecronaca di Alessandro Lupi e commento di Marco Cogliati

Dalle 15: commento di Massimo Scarpa e Marco Cogliati

Dalle 16.30: telecronaca di Alessandro Lupi e commento di Massimo Scarpa

Sabato 26 settembre – 3ª giornata

Dalle 13: telecronaca di Alessandro Lupi e commento di Massimo Scarpa

Dalle 14.30: commento di Massimo Scarpa e Marco Cogliati

Dalle 16: telecronaca di Alessandro Lupi e commento di Marco Cogliati

Domenica 27 settembre – 4ª giornata

Dalle 12.30: commento di Massimo Scarpa e Marco Cogliati

Dalle 14: telecronaca di Alessandro Lupi e commento di Massimo Scarpa

Dalle 15.30: telecronaca di Alessandro Lupi e commento di Marco Cogliati

Il torneo sarà seguito anche su Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, sull’App Sky Sport e attraverso gli account social ufficiali di Sky Sport.