CEV Champions League maschile, mercoledì europeo su Sky e NOW

Terza giornata di regular season: Trento, Civitanova e Perugia in campo tra Ankara, Varsavia e Perugia

Prosegue su Sky e in streaming su NOW la stagione del grande volley internazionale. Domani, mercoledì 21 gennaio, spazio alla terza giornata della regular season di CEV Champions League maschile, con tre sfide di altissimo livello che vedranno protagoniste le squadre italiane.

Un appuntamento chiave nella fase a gironi, con match distribuiti tra pomeriggio e prima serata, tutti in diretta sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW.

Trento apre il programma ad Ankara

Ad aprire il programma sarà la sfida del girone A tra Ziraat Bankkart Ankara e Itas Trentino, in campo alle 18.00. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con la telecronaca affidata a Giovanni Cristiano.

Civitanova a Varsavia, Perugia in casa

In prima serata, alle 20.30, doppio appuntamento in contemporanea.

Sul parquet del gruppo E, PGE Projekt Varsavia ospita la Cucine Lube Civitanova. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport Max e NOW, con il commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi.

Alla stessa ora, per il girone C, riflettori accesi su Sir Sicoma Monini Perugia contro Berlin Recycling Volleys. Il match andrà in onda in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con la telecronaca di Rudy Palermo.

Notizie, risultati e highlights

Oltre alle dirette televisive, la CEV Champions League maschile sarà seguita con risultati, classifiche, notizie e highlights anche sui canali informativi di Sky Sport, attraverso sito, app e profili social ufficiali.

Programmazione CEV Champions League maschile – 3ª giornata

Mercoledì 21 gennaio