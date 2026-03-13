Sei Nazioni 2026 su Sky e NOW: Galles-Italia e tutte le partite della quinta giornata

Il Guinness Sei Nazioni chiude con l’ultimo turno trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Sabato gli Azzurri sfidano il Galles alle 17.40 dopo la storica vittoria contro l’Inghilterra.

Al via la quinta e ultima giornata del Guinness Sei Nazioni, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Dopo il trionfo storico contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma, la Nazionale guidata dal CT Gonzalo Quesada si prepara all’ultimo impegno di questa edizione: la sfida contro il Galles. Appuntamento sabato 14 marzo alle 17.40 su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8, con lo studio prepartita dalle 17 e il postpartita dalle 19.40 insieme a Martin Castrogiovanni, Andrea De Rossi e Diego Domínguez.

Il programma di sabato si aprirà alle 15.10 con Irlanda–Scozia, su Sky Sport Arena e si concluderà alle 21.10 con Francia–Inghilterra, su Sky Sport Arena, ultimo atto del Guinness Six Nations 2026.

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Su Sky Sport in diretta anche il Sei Nazioni Under 20 – domenica Galles-Italia alle 14 su Sky Sport Arena – e il Guinness Sei Nazioni Femminile, al via l’11 aprile a Parigi con Francia-Italia, per un totale di 45 match complessivi nell’arco dei tre mesi.

Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il Sei Nazioni è protagonista anche su SkySport.it, sulla APP Sky Sport e sui canali social ufficiali.

La programmazione della quinta giornata del Guinness Sei Nazioni su Sky e NOW

SABATO 14 MARZO

Alle 15.10

IRLANDA-SCOZIA

Telecronaca: Paolo Malpezzi e Pippo Frati

Sky Sport Arena

Alle 17

Studio prepartita: Andrea De Rossi, Diego Dominguez, Martin Castrogiovanni

Inviato: Moreno Molla

Sky Sport Uno e TV8

Alle 17.40

GALLES-ITALIA

Telecronaca: Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti

Sky Sport Uno e TV8

Alle 19.40

Studio postpartita: Andrea De Rossi, Diego Dominguez, Martin Castrogiovanni

Sky Sport Uno

Alle 21.10

FRANCIA-INGHILTERRA

Telecronaca: Francesco Pierantozzi e Alessandro Moscardi

Sky Sport Arena

La programmazione della quinta giornata del Guinness Sei Nazioni U20 su Sky e NOW

DOMENICA 15 MARZO

Alle 14

GALLES-ITALIA

Telecronaca: Francesco Pierantozzi e Alessandro Moscardi

Sky Sport Arena

Alle 16.15

IRLANDA-SCOZIA

Telecronaca: Federico Fusetti

Sky Sport Arena

Alle 18.45

FRANCIA-INGHILTERRA

Telecronaca: Paolo Malpezzi

Sky Sport Arena