Biathlon, Vittozzi seconda nella sprint di Otepää: Simon vince, azzurra in corsa per la pursuit

La campionessa olimpica chiude a soli 2″9 dalla francese Julia Simon nella sprint femminile di Coppa del Mondo. È il diciottesimo podio stagionale per l’Italia.
Altro podio per il biathlon italiano in Coppa del Mondo. Nella sprint femminile di Otepää, in Estonia, Lisa Vittozzi conquista un brillante secondo posto, chiudendo a soli 2″9 dalla vincitrice Julia Simon.
La francese si impone con il tempo di 21’29″5, al termine di una gara molto equilibrata in cui entrambe le protagoniste hanno completato le due serie al tiro senza errori, nonostante le condizioni complicate al poligono per il vento variabile.
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Quarto podio stagionale per Vittozzi
Per la 31enne di Sappada si tratta del quarto podio stagionale in una gara individuale e del diciottesimo podio complessivo per l’Italia in questa stagione di Coppa del Mondo.
Un risultato che conferma l’ottimo stato di forma della campionessa olimpica della pursuit, tornata ad altissimi livelli nel corso della stagione.
A completare il podio è stata l’altra francese Lou Jeanmonnot, terza a 22″9, che nel finale ha superato la tedesca Janina Hettich-Walz, quarta a 24″6.
Le altre azzurre
Buona anche la prova di Rebecca Passler, che chiude 16ª a 1’26″5 con un errore al tiro.
Tra le altre italiane in gara:
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Hannah Auchentaller 31ª con un errore
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Michela Carrara 40ª con due errori
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Martina Trabucchi 68ª con tre errori
Classifica generale e prossime gare
Nella classifica generale di Coppa del Mondo, Jeanmonnot allunga al comando con 944 punti, davanti alla finlandese Minkkinen con 733.
Vittozzi sale invece a quota 630 punti, occupando la sesta posizione.
Il programma della tappa estone proseguirà sabato 14 marzo con le pursuit:
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ore 13.30 la gara maschile
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ore 16.00 la gara femminile, dove Vittozzi partirà con grandi ambizioni.