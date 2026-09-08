Azzurri a caccia dell’Europa: si parte da Napoli, i convocati ed il girone

Parte da Napoli l’avventura agli Europei di Volley maschile dell’Italia. Inizia da una piazza storica l’avventura continentale, chiamata a riscattare le ultime delusione e a confermare il proprio blasone.

Da Napoli a Modena: l’esordio con la Svezia e le scelte di De Giorgi

La corsa degli azzurri parte giovedì 10 settembre alle 21.05. Non in un palazzetto al chiuso, ma all’aperto, nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. In caso di problemi meteo, sarebbe però pronta Eboli.

L’avversario di turno è la Svezia, una nazionale ormai molto lontana dai fasti del 1989, ma sempre pericolosa. Ferdinando De Giorgi deve gestire un gruppo che porta inevitabilmente sulle spalle il peso del titolo iridato conquistato nel 2025, ma che scende in campo con la rabbia e la voglia di cancellare in fretta il netto 3-0 subito contro gli Stati Uniti nell’ultima Nations League.

Dopo la prima gara in Campania, l’intero girone si sposterà al PalaPanini di Modena, dove il calendario proporrà ai nostri un coefficiente di difficoltà in crescendo. Si inizia affrontando la Grecia il 12 settembre e poi la Slovacchia, in campo domenica 13 alle 21.05. Sulla carta match ampiamente alla portata, ma che nascondono insidie, vista anche la presenza di tanti pallavolisti che militano in Italia.

Il girone però sarà importante soprattutto in vista delle sfide vere, considerando che arrivare primi nel raggruppamento significa garantirsi un tabellone più morbido nella fase calda.

Il muro sloveno di Soli e la trappola ceca sul cammino dell’Italia

I veri ostacoli per il primo posto portano il nome di Repubblica Ceca e Slovenia. Il 15 settembre i ragazzi di De Giorgi sfideranno la formazione ceca, una squadra ostica e da prendere assolutamente con le molle. Basta guardare l’ultimo bilancio per capirlo: un clamoroso 4° posto ai Mondiali alle spalle delle solite big. Hanno battitori pesanti e gente di spessore come Vasina e Sotola.

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Subito dopo, il 17 settembre, andrà in scena la gara chiave contro gli sloveni. La rosa allenata dall’italiano Fabio Soli non è certo una sorpresa e viene da un ottimo bronzo in VNL, dove ha liquidato la Turchia per 3-0 e piegato il Giappone 3-1. È una formazione molto fisica, tanto forte a muro, potendo contare su veterani del calibro di Urnaut, Pajenk e Kozamernik. Sarà quello il vero banco di prova per misurare le reali ambizioni dell’Italia in questo torneo. Una competizione che tre anni fa ci vide cedere soltanto in finale contro la Polonia, mentre nel 2021 ci regalò l’oro proprio a discapito degli sloveni.

Italia: i convocati per gli Europei di Volley maschile

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.

Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati.

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Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.