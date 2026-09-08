Sport in tv oggi martedì 8 settembre: Real Madrid-Inter e US Open, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Real Madrid-Inter in Champions League e i quarti di finale degli US Open sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di martedì 8 settembre. Spazio anche alla sedicesima tappa della Vuelta a España, ai Mondiali di basket femminile e all’Italia del beach soccer. Alle 19.00 riflettori inoltre sul Palio della Quercia 2026, in diretta anche su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Il grande calcio europeo torna protagonista con la Champions League. Alle 18.45 sono in programma Bruges-Aston Villa e AEK-LASK, mentre dalle 21.00 spazio a Real Madrid-Inter, Porto-Manchester City, Borussia Dortmund-Villarreal e Lille-Betis.

Nel pomeriggio proseguono anche gli US Open, con i quarti dei singolari e gli ottavi del doppio maschile: Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano Krajicek e Mektic. Per l’atletica, invece, appuntamento con il Palio della Quercia, meeting internazionale ai piedi delle Dolomiti.

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Sport in tv oggi, martedì 8 settembre

13.05 – CICLISMO – Vuelta a España 2026, sedicesima tappa: diretta streaming dalle ore 14.45 su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

17.00 – TENNIS (US Open 2026) – Ottavi di finale del doppio maschile: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 251, 252, 253 e 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis. Bolelli/Vavassori-Krajicek/Mektic sarà il quarto match del programma iniziato alle ore 17.00.

17.30 – TENNIS (US Open 2026) – Quarti di finale del singolare femminile: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 251, 252, 253 e 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis.

17.45 – BASKET FEMMINILE (Mondiali 2026) – Ungheria-Giappone: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – BEACH SOCCER (Europei 2026) – Italia-Moldavia: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

18.45 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Bruges-Aston Villa: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – AEK-LASK: diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.00 – TENNIS (US Open 2026) – Quarti di finale del singolare maschile: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 251, 252, 253 e 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis.

19.00 – ATLETICA (Palio della Quercia 2026) – Meeting internazionale ai piedi delle Dolomiti: diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Diretta tv dalle ore 20.00 anche su Rai Sport HD e streaming su RaiPlay dalle 20.00.

20.45 – BASKET FEMMINILE (Mondiali 2026) – Germania-Corea del Sud: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Real Madrid-Inter: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Porto-Manchester City: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Borussia Dortmund-Villarreal: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Lille-Betis: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche martedì 8 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.