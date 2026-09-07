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Federazioni Tiro a volo

Compak Sporting, Filippo Boldrini è l’Atleta dell’Anno 2026: trionfo nel Gran Barrage

Lorenzo De Angelis
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FITAV - Sportface.it

È Filippo Boldrini il nuovo Atleta dell’Anno Assoluto 2026 di Compak Sporting. Sulle pedane del TAV San Martino, lo specialista di Viareggio ha conquistato lo Scudetto e il Trofeo Assoluto imponendosi nel Gran Barrage finale con un eccellente 24/25, al termine di una giornata che ha visto in gara complessivamente 123 tiratori.

Boldrini cambia passo e domina nel momento decisivo

Nella classifica di Eccellenza, il miglior punteggio sui 100 piattelli era stato quello di Veniero Spada, primo con 98/100. Boldrini aveva chiuso con 97/100, alla pari con Cristian Camporese, prima di conquistare il terzo posto allo shoot-off.

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La svolta è arrivata però in semifinale, quando Boldrini ha alzato il livello centrando 24/25, davanti a Spada con 23/25 e Nicola Amedei con 22/25. Da lì l’accesso al Gran Barrage, dove ha confermato tutta la propria solidità.

Sani e Fantozzi completano il podio

Nel barrare concluso Boldrini ha nuovamente chiuso con 24/25, precedendo Manrico Sani, secondo con 22/25, e Pier Luigi Fantozzi, terzo con 21/25. Il viareggino succede così a Michael Spada, vincitore delle due precedenti edizioni.

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Il podio veterani e master (FITAV) – Sportface.it

Tra le altre categorie, Silvana Mangano ha vinto tra le Ladies, Thomas Metti tra gli Junior, Fabio Zampella in Prima Categoria, Alberto Malaguti in Seconda e Moreno Cola in Terza. Sani si è imposto anche tra i Senior, mentre Fantozzi ha conquistato il successo nella classifica Veterani-Master. 

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