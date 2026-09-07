Compak Sporting, Filippo Boldrini è l’Atleta dell’Anno 2026: trionfo nel Gran Barrage

È Filippo Boldrini il nuovo Atleta dell’Anno Assoluto 2026 di Compak Sporting. Sulle pedane del TAV San Martino, lo specialista di Viareggio ha conquistato lo Scudetto e il Trofeo Assoluto imponendosi nel Gran Barrage finale con un eccellente 24/25, al termine di una giornata che ha visto in gara complessivamente 123 tiratori.

Boldrini cambia passo e domina nel momento decisivo

Nella classifica di Eccellenza, il miglior punteggio sui 100 piattelli era stato quello di Veniero Spada, primo con 98/100. Boldrini aveva chiuso con 97/100, alla pari con Cristian Camporese, prima di conquistare il terzo posto allo shoot-off.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La svolta è arrivata però in semifinale, quando Boldrini ha alzato il livello centrando 24/25, davanti a Spada con 23/25 e Nicola Amedei con 22/25. Da lì l’accesso al Gran Barrage, dove ha confermato tutta la propria solidità.

Sani e Fantozzi completano il podio

Nel barrare concluso Boldrini ha nuovamente chiuso con 24/25, precedendo Manrico Sani, secondo con 22/25, e Pier Luigi Fantozzi, terzo con 21/25. Il viareggino succede così a Michael Spada, vincitore delle due precedenti edizioni.

Tra le altre categorie, Silvana Mangano ha vinto tra le Ladies, Thomas Metti tra gli Junior, Fabio Zampella in Prima Categoria, Alberto Malaguti in Seconda e Moreno Cola in Terza. Sani si è imposto anche tra i Senior, mentre Fantozzi ha conquistato il successo nella classifica Veterani-Master.