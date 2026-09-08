WEC, la Ferrari torna alla vittoria: la Rossa beffa la Toyota nel finale

La Ferrari torna a vincere nel WEC. Un guasto nel finale stravolge la gara, regalando alla Ferrari una vittoria insperata. Il Mondiale Endurance ritrova le Rosse al 1° posto.

Sfortuna per de Vries e la rimonta di Molina sulla Ferrari #50

WEC, Ferrari bella e fortunata. La gara sembrava chiusa, ma la pista texana sa essere spietata. La Toyota #7 di de Vries, Kobayashi e Conway aveva costruito una prestazione importante e sembrava ormai lanciata verso la vittoria. I piloti della scuderia giapponese, partiti dal 9° posto, avevano preso la testa a 2 ore dal traguardo. Sembrava fatta, ma a 15 minuti dalla fine un guasto idraulico al servosterzo li ha costretti a rallentare. Un epilogo amaro.

Ne ha approfittato subito la Ferrari #50. Miguel Molina, in equipaggio con Nielsen e Fuoco, aveva appena passato la Alpine #35 e si è trovato la strada spianata verso il successo. Lo spagnolo ha tenuto duro nel finale su Charles Milesi, centrando la 1° vittoria del 2026 per Maranello, la 1° da marzo 2025 in Qatar.

Destino crudele per l’altra Rossa, la #51 di Giovinazzi, Pier Guidi e Calado. Scattati in pole e leader all’inizio, sono sprofondati indietro per strategie diverse e un intoppo ai box, finendo all’11° posto con 0 punti.

Dietro ai vincitori poi si sono rimescolate le carte. La Cadillac #38 di Jack Aitken, Bourdais e Bamber ha chiuso al 2° posto. Hanno beneficiato di 5 secondi di penalità dati alla Alpine #35 per un rilascio azzardato ai box. L’auto di Milesi, Habsburg e da Costa si è tenuta stretta il 3° gradino del podio, la loro 1° volta in top 3. Ottima al 4° posto la Aston Martin #007, seguita dall’altra Alpine, la #36, e dalla Toyota #8. Al 7° posto si piazza la Genesis #17, davanti alla BMW #15 all’8° posto e alla Peugeot #94 al 10°.

Drudi brilla in LMGT3 con Aston Martin

Nella classe LMGT3 la domenica ha sorriso alla Aston Martin. La Vantage #27 guidata da Mattia Drudi, Robichon e James ha vinto con merito, mettendo in fila la Porsche #91 e la Aston Martin #23. Solo 4° la Ferrari #21.

Gara amara per le Corvette: la #33 chiude 12° e la #34 finisce 14° per noie alle sospensioni. Niente punti per la BMW #69 e per la BMW #20, che chiude 12° tra le hypercar in una 6 Ore texana imprevedibile.

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