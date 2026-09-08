US Open: Darderi fuori, avanza Zverev 6-2, 6-2, 7-5

L’avventura degli italiani nel singolare agli US Open 2026 finisce qui. Luciano Darderi si ferma agli ottavi di finale, sconfitto dal tedesco Alexander Zverev.

L’avvio dominante di Zverev e il peso del servizio

Zverev inizia forte e mette sotto pressione Darderi nei primi due set. Il tedesco trova il break in avvio con un dritto vincente e va subito sul 4-0. L’azzurro salva la palla del 5-0 ed evita il tracollo, ma cede il primo parziale per 6-2.

Nel secondo set la trama non cambia. Il game d’apertura è molto combattuto: Darderi recupera da 0-40, ma alla quinta palla break un doppio fallo gli costa la battuta. Il numero due del mondo scappa di nuovo sul 4-0 e incassa un altro 6-2.

Il coraggio di Darderi nel terzo set conclusivo

Nel terzo set la partita si fa più equilibrata. Darderi gioca con meno pensieri e riesce finalmente a rimanere a contatto. Nel quinto game l’italiano annulla una palla break appoggiandosi a una precisa prima esterna e resta avanti nel punteggio. L’undicesimo gioco diventa il momento più lungo dell’intero incontro: dura oltre 10 minuti e vede l’azzurro cancellare ben quattro opportunità di break per mantenere faticosamente il turno di servizio. Il parziale si decide al tie-break, dove Zverev piazza un dritto millimetrico all’incrocio delle righe per procurarsi il match point. Un ace chiude i conti sul 7-3, mettendo fine all’incontro dopo 2 ore e 31 minuti.

Le statistiche fotografano in maniera chiara l’andamento della gara. Zverev serve benissimo, chiudendo con 13 ace e l’86% dei punti vinti con la prima palla. Darderi prova a tenere il passo con 9 ace e l’81% di resa, ma sconta 7 doppi falli contro i 5 dell’avversario. I vincenti del tedesco a fine match sono 43 contro i 30 dell’italiano, che commette 28 errori non forzati rispetto ai 23 di Zverev. Adesso il grande favorito di questo lato del tabellone attende l’olandese Botic Van de Zandschulp, reduce da una gara di oltre 5 ore contro Gea.

Nonostante l’eliminazione, Darderi saluta il torneo a testa alta. Aver raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale a New York resta un ottimo traguardo, un risultato utile per dimostrare a tutti di poter essere competitivo a questi livelli anche su questa superficie.

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