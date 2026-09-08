Atletica su SportfaceTV: Battocletti e Diaz al Palio della Quercia, gli orari

Tutto pronto a Rovereto per la 32esima edizione del Palio della Quercia, appuntamento storico e tappa prestigiosa del Continental Tour. Grande serata di sport, in diretta integrale su SportfaceTV a partire dalle 19.00.

Nadia Battocletti e Andy Diaz, azzurri a caccia di primati

Il pubblico trentino aspetta con trepidazione la sua padrona di casa, ormai regina del mezzofondo. Per la Battocletti è di fatto l’ultima vera gara stagionale all’aperto. Nadia torna a correre i 1500 metri alle 22.00, a soli nove giorni dal gran tempo di 3:57.54 timbrato a Bellinzona, valevole come nuovo record italiano. Al via con lei ci saranno anche Ludovica Cavalli e Sintayehu Vissa.

Sulla pedana del salto triplo, in partenza alle 20.25, l’attenzione si sposta totalmente su Andy Diaz. Il saltatore cerca nuovi record anche a livello mondiale, spalleggiato da un ottimo Andrea Dallavalle, pronto a ripetere i 17 metri. L’Italia schiera assi importanti anche nel fondo, con Pietro Arese impegnato nei 3000 metri maschili alle 21.45. Sui 400 metri vedremo all’opera Lorenzo Benati, reduce dalla staffetta di Birmingham, mentre tra le donne ci sarà spazio per Anna Polinari, Alice Mangione, Alessandra Bonora e Sara Cirillo. Un occhio di riguardo andrà anche al getto del peso maschile per tifare Zane Weir e Nick Ponzio.

Gabrielle Thomas e Rajindra Campbell accendono la serata di Rovereto

A rendere il meeting ancora più speciale ci penseranno alcune stelle straniere di assoluto livello. In pista la velocista americana Gabrielle Thomas ma non solo, presente anche il pesista giamaicano Rajindra Campbell.

Sulla pedana del salto in alto, invece, l’azzurro da tenere d’occhio è Stefano Sottile, in gara dalle 20.00, mentre il salto con l’asta femminile vedrà in azione Sonia Malavisi e Great Nnachi.

Insomma, il calendario della serata in diretta sui nostri canali è denso. Vi ricordiamo che potrete vivere tutte le gare in diretta sulla nostra piattaforma SportfaceTV, in diretta già dalle 19.00 in occasione del salto in lungo femminile. Per i telespettatori ci sono anche RaiSportHD e Rai Play, che però attiveranno il collegamento solamente dalle 20.00, in concomitanza con le prime finali dei 100 metri.

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