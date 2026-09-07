Mondiali, Italia ko con la Cina: terzo posto nel girone e playoff durissimo contro l’Australia

Si chiude con una sconfitta la fase a gironi dell’Italia ai Mondiali 2026 di basket femminile. Dopo aver sfiorato l’impresa contro gli Stati Uniti, le azzurre cedono nettamente alla Cina per 71-51 e chiudono il raggruppamento al terzo posto. Il risultato complica il cammino della Nazionale di Andrea Capobianco, che nei playoff troverà ora un’avversaria durissima come l’Australia.
Cina subito avanti, Italia costretta a inseguire
La partita prende una direzione precisa già nel primo quarto. La Cina parte 5-0 e sfrutta soprattutto la presenza di Han Xu, dominante vicino a canestro. L’Italia fatica a trovare ritmo offensivo e chiude i primi dieci minuti sotto 23-7.
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Nel secondo periodo il divario sale fino a venti punti, prima di un picco recupero azzurro che manda le squadre all’intervallo sul 40-21. Nella ripresa arriva finalmente una reazione: Zandalasini e Villa trascinano un parziale di 10-0 che riporta momentaneamente l’Italia a -12.
Han Xu chiude i conti, Villa la migliore azzurra
La Cina, però, non perde il controllo. Han Xu firma anche la tripla del nuovo +20 e mette definitivamente fine alle speranze di rimonta. La lunga cinese chiude con una doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi, mentre Shuyu Yang ne aggiunge 15.
Per l’Italia la migliore è Matilde Villa con 15 punti, seguita da Cecilia Zandalasini a quota 12. Il 71-51 finale condanna le azzurre al terzo posto nel girone. Ora ci sarà un giorno di riposo per recuperare energie, poi il dentro o fuori con l’Australia: un playoff di ferro per continuare il sogno mondiale.