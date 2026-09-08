Motori su Sky e NOW: F1 a Madrid, MotoGP a Misano e WRC in Cile dal 10 al 13 settembre

Weekend ricchissimo per gli appassionati: la Formula 1 corre per la prima volta sul circuito cittadino di Madrid, la MotoGP fa tappa a Misano e il Mondiale Rally sbarca in Cile. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.
Un lungo weekend di motori attende gli appassionati da giovedì 10 a domenica 13 settembre su Sky e in streaming su NOW. Riflettori puntati sulla Formula 1, che per la prima volta correrà sul circuito cittadino di Madrid per il Gran Premio di Spagna, sulla MotoGP con il GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano e sul FIA World Rally Championship con il Rally Chile Biobío.
Formula 1, prima volta a Madrid
La Formula 1 farà tappa per la prima volta nella propria storia sul circuito cittadino di Madrid. Il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW. Nel weekend saranno impegnate anche Formula 2 e Formula 3.
Il programma inizierà giovedì con la conferenza stampa dei piloti. Venerdì sono previste due sessioni di prove libere della F1, sabato FP3 e qualifiche, mentre la gara scatterà domenica alle ore 15.
La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, con Marc Gené e Roberto Chinchero al commento. Le analisi tecniche saranno curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con Mara Sangiorgio inviata e Davide Camicioli tra studio e circuito. Dopo la gara spazio a Race Anatomy con Fabio Tavelli.
F1 GP di Spagna, il programma completo su Sky e NOW
Giovedì 10 settembre
14.30 – Conferenza stampa piloti
17.45 – Paddock Live Pit Walk
Venerdì 11 settembre
9.50 – F3, Prove Libere
11.00 – F2, Prove Libere
13.15 – Paddock Live
13.30 – F1, Prove Libere 1
14.30 – Paddock Live
14.55 – F2, Qualifiche
16.45 – Paddock Live
17.00 – F1, Prove Libere 2
18.00 – Paddock Live
18.20 – F3, Qualifiche
19.20 – Paddock Live Show
19.50 – Conferenza stampa Team Principal in differita
Sabato 12 settembre
11.00 – F3, Sprint Race
12.00 – Paddock Live
12.30 – F1, Prove Libere 3
13.30 – Paddock Live
14.10 – F2, Sprint Race
15.15 – Warm Up
15.30 – Paddock Live Qualifiche
16.00 – F1, Qualifiche
17.15 – Paddock Live
17.55 – F3, Feature Race 1
19.00 – Paddock Live Show
Domenica 13 settembre
9.40 – F3, Feature Race 2
11.20 – F2, Feature Race
13.30 – Paddock Live
15.00 – F1, Gara
17.00 – Paddock Live Post-Gara
17.30 – Debriefing
18.00 – Notebook
18.15 – Race Anatomy
Il programma completo del weekend di Madrid è previsto in esclusiva live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW.
MotoGP, a Misano il GP di San Marino e della Riviera di Rimini
Grande attesa anche per la MotoGP, che farà tappa al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il quattordicesimo appuntamento della stagione. Tra i piloti italiani attesi davanti al pubblico di casa ci sono Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia, con i primi due ancora in corsa per il titolo mondiale.
Il fine settimana sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 e NOW. Sul circuito di Misano saranno impegnate anche Moto2 e Moto3.
La telecronaca della MotoGP sarà affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini condurrà gli approfondimenti pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista di Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Rosario Triolo e Mattia Pasini seguiranno invece Moto2 e Moto3.
MotoGP Misano, il programma completo
Giovedì 10 settembre
14.15 – Paddock Pass
16.00 – Conferenza stampa piloti
Venerdì 11 settembre
8.55 – Moto3, Prove Libere 1
9.45 – Moto2, Prove Libere 1
10.40 – MotoGP, Prove Libere 1
11.40 – Paddock Live
13.10 – Paddock Live
13.15 – Moto3, Pre-Qualifiche
14.00 – Moto2, Pre-Qualifiche
14.55 – MotoGP, Pre-Qualifiche
16.15 – Paddock Live Show
16.45 – Talent Time
Sabato 12 settembre
8.35 – Moto3, Prove Libere 2
9.20 – Moto2, Prove Libere 2
10.05 – MotoGP, Prove Libere 2
10.45 – MotoGP, Qualifiche
11.40 – Paddock Live
12.30 – Paddock Live
12.45 – Moto3, Qualifiche
13.35 – Moto2, Qualifiche
14.30 – Paddock Live
14.55 – MotoGP, Sprint
15.45 – Paddock Live Show
16.30 – Talent Time
Domenica 13 settembre
9.35 – Warm Up MotoGP
10.00 – MotoGP Rider Fan Parade
10.30 – Paddock Live
11.00 – Moto3, Gara
12.00 – Paddock Live
12.15 – Moto2, Gara
13.15 – Paddock Live
13.30 – Grid
14.00 – MotoGP, Gara
15.00 – Zona Rossa
16.00 – Race Anatomy
Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà quindi visibile per tutto il weekend su Sky e NOW, con copertura anche in chiaro su TV8.
WRC, Rally Chile Biobío nel weekend
Spazio anche al FIA World Rally Championship, arrivato all’undicesimo appuntamento stagionale con il Rally Chile Biobío.
Sabato 12 settembre sono previste due Live Stage, alle 16 e alle 22, entrambe su Sky Sport Max. Domenica altre due prove: la terza Live Stage alle 15 su Sky Sport Max e la quarta e ultima alle 18 su Sky Sport F1. Tutto sarà disponibile anche in streaming su NOW.
Rally Chile Biobío, gli orari
Sabato 12 settembre
16.00 – TV Live Stage 1
22.00 – TV Live Stage 2
Domenica 13 settembre
15.00 – TV Live Stage 3
18.00 – TV Live Stage 4
Le quattro prove televisive saranno trasmesse su Sky Sport Max, Sky Sport F1 e NOW.
Un weekend interamente dedicato ai motori
Da Madrid a Misano fino al Cile, tra Formula 1, MotoGP e Mondiale Rally, Sky Sport e NOW accompagneranno gli appassionati dal giovedì alla domenica. Aggiornamenti, risultati, highlights e approfondimenti saranno disponibili anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.