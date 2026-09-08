Motori su Sky e NOW: F1 a Madrid, MotoGP a Misano e WRC in Cile dal 10 al 13 settembre

Weekend ricchissimo per gli appassionati: la Formula 1 corre per la prima volta sul circuito cittadino di Madrid, la MotoGP fa tappa a Misano e il Mondiale Rally sbarca in Cile. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Un lungo weekend di motori attende gli appassionati da giovedì 10 a domenica 13 settembre su Sky e in streaming su NOW. Riflettori puntati sulla Formula 1, che per la prima volta correrà sul circuito cittadino di Madrid per il Gran Premio di Spagna, sulla MotoGP con il GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano e sul FIA World Rally Championship con il Rally Chile Biobío.

Formula 1, prima volta a Madrid

La Formula 1 farà tappa per la prima volta nella propria storia sul circuito cittadino di Madrid. Il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW. Nel weekend saranno impegnate anche Formula 2 e Formula 3.

Il programma inizierà giovedì con la conferenza stampa dei piloti. Venerdì sono previste due sessioni di prove libere della F1, sabato FP3 e qualifiche, mentre la gara scatterà domenica alle ore 15.

La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, con Marc Gené e Roberto Chinchero al commento. Le analisi tecniche saranno curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con Mara Sangiorgio inviata e Davide Camicioli tra studio e circuito. Dopo la gara spazio a Race Anatomy con Fabio Tavelli.

F1 GP di Spagna, il programma completo su Sky e NOW

Giovedì 10 settembre

14.30 – Conferenza stampa piloti

17.45 – Paddock Live Pit Walk

Venerdì 11 settembre

9.50 – F3, Prove Libere

11.00 – F2, Prove Libere

13.15 – Paddock Live

13.30 – F1, Prove Libere 1

14.30 – Paddock Live

14.55 – F2, Qualifiche

16.45 – Paddock Live

17.00 – F1, Prove Libere 2

18.00 – Paddock Live

18.20 – F3, Qualifiche

19.20 – Paddock Live Show

19.50 – Conferenza stampa Team Principal in differita

Sabato 12 settembre

11.00 – F3, Sprint Race

12.00 – Paddock Live

12.30 – F1, Prove Libere 3

13.30 – Paddock Live

14.10 – F2, Sprint Race

15.15 – Warm Up

15.30 – Paddock Live Qualifiche

16.00 – F1, Qualifiche

17.15 – Paddock Live

17.55 – F3, Feature Race 1

19.00 – Paddock Live Show

Domenica 13 settembre

9.40 – F3, Feature Race 2

11.20 – F2, Feature Race

13.30 – Paddock Live

15.00 – F1, Gara

17.00 – Paddock Live Post-Gara

17.30 – Debriefing

18.00 – Notebook

18.15 – Race Anatomy

Il programma completo del weekend di Madrid è previsto in esclusiva live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW.

MotoGP, a Misano il GP di San Marino e della Riviera di Rimini

Grande attesa anche per la MotoGP, che farà tappa al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il quattordicesimo appuntamento della stagione. Tra i piloti italiani attesi davanti al pubblico di casa ci sono Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia, con i primi due ancora in corsa per il titolo mondiale.

Il fine settimana sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 e NOW. Sul circuito di Misano saranno impegnate anche Moto2 e Moto3.

La telecronaca della MotoGP sarà affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini condurrà gli approfondimenti pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista di Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Rosario Triolo e Mattia Pasini seguiranno invece Moto2 e Moto3.

MotoGP Misano, il programma completo

Giovedì 10 settembre

14.15 – Paddock Pass

16.00 – Conferenza stampa piloti

Venerdì 11 settembre

8.55 – Moto3, Prove Libere 1

9.45 – Moto2, Prove Libere 1

10.40 – MotoGP, Prove Libere 1

11.40 – Paddock Live

13.10 – Paddock Live

13.15 – Moto3, Pre-Qualifiche

14.00 – Moto2, Pre-Qualifiche

14.55 – MotoGP, Pre-Qualifiche

16.15 – Paddock Live Show

16.45 – Talent Time

Sabato 12 settembre

8.35 – Moto3, Prove Libere 2

9.20 – Moto2, Prove Libere 2

10.05 – MotoGP, Prove Libere 2

10.45 – MotoGP, Qualifiche

11.40 – Paddock Live

12.30 – Paddock Live

12.45 – Moto3, Qualifiche

13.35 – Moto2, Qualifiche

14.30 – Paddock Live

14.55 – MotoGP, Sprint

15.45 – Paddock Live Show

16.30 – Talent Time

Domenica 13 settembre

9.35 – Warm Up MotoGP

10.00 – MotoGP Rider Fan Parade

10.30 – Paddock Live

11.00 – Moto3, Gara

12.00 – Paddock Live

12.15 – Moto2, Gara

13.15 – Paddock Live

13.30 – Grid

14.00 – MotoGP, Gara

15.00 – Zona Rossa

16.00 – Race Anatomy

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà quindi visibile per tutto il weekend su Sky e NOW, con copertura anche in chiaro su TV8.

WRC, Rally Chile Biobío nel weekend

Spazio anche al FIA World Rally Championship, arrivato all’undicesimo appuntamento stagionale con il Rally Chile Biobío.

Sabato 12 settembre sono previste due Live Stage, alle 16 e alle 22, entrambe su Sky Sport Max. Domenica altre due prove: la terza Live Stage alle 15 su Sky Sport Max e la quarta e ultima alle 18 su Sky Sport F1. Tutto sarà disponibile anche in streaming su NOW.

Rally Chile Biobío, gli orari

Sabato 12 settembre

16.00 – TV Live Stage 1

22.00 – TV Live Stage 2

Domenica 13 settembre

15.00 – TV Live Stage 3

18.00 – TV Live Stage 4

Le quattro prove televisive saranno trasmesse su Sky Sport Max, Sky Sport F1 e NOW.

Un weekend interamente dedicato ai motori

Da Madrid a Misano fino al Cile, tra Formula 1, MotoGP e Mondiale Rally, Sky Sport e NOW accompagneranno gli appassionati dal giovedì alla domenica. Aggiornamenti, risultati, highlights e approfondimenti saranno disponibili anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.