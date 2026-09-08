Vuelta, oggi Cortegana-La Rábida 16esima tappa: Enric Mas controlla, Brennan prenota la volata

La terza settimana della Vuelta a España 2026 inizia con una tappa tranquilla, occasione perfetta per il ritorno in scena dei velocisti del gruppo.

Rotta verso La Rábida, tutti contro Matthew Brennan

Oggi il gruppo affronta la sedicesima frazione, 181,1 chilometri da Cortegana a La Rábida, con partenza alle 13:05 e arrivo previsto verso le 17:19. La corsa si divide in due blocchi. La prima parte è un continuo saliscendi senza gran premi della montagna ufficiali, capace comunque di stancare un po’ le gambe. Da metà gara il dislivello si azzera, ma l’incognita del vento resta dietro l’angolo e potrebbe creare parecchia tensione in gruppo. La tappa sembra disegnata su misura per uno sprint a ranghi compatti. Il favorito assoluto è Matthew Brennan, già vincitore di 3 tappe in questa Vuelta e pronto a calare il poker. Proveranno a guastargli la festa Jordi Meeus e Bryan Coquard, con Thibau Nys, Hugo Hofstetter e Orluis Aular pronti a inserirsi nella treno. In casa Italia le speranze sono affidate ad Alessandro Romele, uscito benissimo dalla tappa di Córdoba, e ad Alberto Dainese, che su un rettilineo così veloce può sicuramente dire la sua. Ricordiamo che la diretta tv non è prevista, ma lo streaming sarà garantito su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Van Aert vince ancora, Mas difende il primato su Gall e Roglič

Dopo l’ultima tappa, con Wout van Aert vincitore in fuga, il gruppo ha osservato ieri un turno di riposo. Il belga con la la vittoria ha consolidando il suo primato nella classifica a punti, dove ora guida con 267 punti contro i 159 di Brennan e i 153 dell’azzurro.

Per quanto riguarda la classifica generale, la lotta resta sempre apertissima dopo il ritiro di Pogacar. Lo spagnolo Enric Mas continua a vestire la maglia roja con un vantaggio di 2:06 su Felix Gall e 2:10 su Primož Roglič.

Nessuna rivoluzione nemmeno nelle altre graduatorie. Il colombiano Santiago Buitrago domina la classifica degli scalatori con 69 punti, tenendo a distanza proprio van Aert, mentre Oscar Onley si conferma il miglior giovane della corsa.