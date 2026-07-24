“Road to Los Angeles 2028”, firmato oggi a Hong Kong il Protocollo d’intesa tra la FIE e la Federazione Italiana Scherma

Il Presidente Mazzone: “La visione della FIS in un accordo internazionale”

È stato firmato questa mattina presso l’Asia World-Expo, durante la terza giornata dei Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026, il Protocollo d’intesa “Road to Los Angeles 2028” tra la FIE e la Federazione Italiana Scherma. Un accordo strategico, finalizzato a promuovere la scherma in maniera congiunta e integrata in vista dei Giochi Olimpici che si svolgeranno tra due anni negli Stati Uniti d’America.

Il Presidente federale Luigi Mazzone, accompagnato dal vicepresidente vicario Daniele Garozzo, ha apposto la firma sul documento insieme al Presidente ad interim della Federazione Internazionale di Scherma, Abdelmoneim ElHusseiny, affiancato dalla Segretaria generale Gulnora Saidova. I vertici della FIE hanno avuto parole di grande apprezzamento per la storia, la tradizione e il lavoro che sta svolgendo attualmente la Federazione Italiana Scherma, tanto dal punto di vista dei risultati sportivi quanto per le progettualità sociali e mirate alla promozione della disciplina in tutte le sue declinazioni. Attestazioni di stima delle quali si è detto felice e orgoglioso, a nome di tutta la scherma italiana, il presidente Mazzone, che ha rinnovato la massima disponibilità e determinazione da parte della FIS ad affiancare la Federazione Internazionale in un’attività di ulteriore valorizzazione del fascino e dello spettacolo della scherma, sia in chiave agonistica che valoriale, implementando le tante iniziative già messe in campo sul territorio nazionale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’Italia è il primo Paese a sottoscrivere questo Protocollo d’Intesa con la FIE, che coinvolgerà altre importanti Federazioni nazionali per costruire un quadro strutturato di cooperazione in relazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La mission è aumentare la visibilità e l’attrattiva della scherma a livello globale, con un maggiore coinvolgimento del pubblico, rafforzare l’attrattiva commerciale della disciplina in linea con la strategia globale e realizzare iniziative coordinate in vista e durante le Olimpiadi di LA28.

“Siamo felici dell’attenzione e dell’apprezzamento della Federazione Internazionale di Scherma nei confronti dell’Italia e del lavoro che sta svolgendo la FIS – le parole del Presidente federale Luigi Mazzone –. In tante occasioni, dai Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa di Roma, che al Pincio hanno offerto uno spettacolo unico al mondo, ai tanti progetti inclusivi sviluppati nell’ultimo anno e mezzo, abbiamo dimostrato la visione, la determinazione e la voglia d’incidere per il futuro della scherma. Allo stesso modo agiremo con la FIE per raggiungere, con l’accordo Road to Los Angeles 2028, i migliori risultati possibili”.