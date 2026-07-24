Nations League, Italia-Francia il 12 novembre a San Siro: definito il calendario degli Azzurri

La Nazionale affronterà i Bleus alle 20.45 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il cammino nel Gruppo 1 della Lega A inizierà il 25 settembre contro il Belgio all’Olimpico di Roma.

Sarà lo stadio Giuseppe Meazza di Milano a ospitare Italia-Francia, penultimo incontro degli Azzurri nel Gruppo 1 della Lega A della UEFA Nations League 2026/27.

La sfida contro i Bleus si giocherà giovedì 12 novembre con calcio d’inizio alle ore 20.45. Con l’individuazione di San Siro è stata definita anche l’ultima sede ancora mancante nel calendario della Nazionale per la fase a gironi.

L’esordio contro il Belgio a Roma

Il percorso dell’Italia nella quinta edizione della Nations League comincerà venerdì 25 settembre allo stadio Olimpico di Roma contro il Belgio.

Tre giorni dopo, lunedì 28 settembre, gli Azzurri saranno impegnati in trasferta contro la Turchia all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa.

La prima sfida con la Francia si disputerà venerdì 2 ottobre allo Stade de France di Saint-Denis. L’Italia completerà la finestra autunnale del mese di ottobre lunedì 5, affrontando nuovamente la Turchia allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Dopo Italia-Francia del 12 novembre, la fase a gironi si concluderà domenica 15 novembre con la trasferta contro il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

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L’Italia torna a San Siro dopo un anno

La Nazionale tornerà a giocare al Meazza a un anno di distanza dalla sconfitta per 4-1 contro la Norvegia nell’ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali.

La sfida con la Francia arriverà inoltre due anni dopo il precedente confronto disputato a Milano tra le due selezioni, terminato con il successo dei Bleus per 3-1 in Nations League.

Gli Azzurri hanno perso le ultime tre partite giocate nel capoluogo lombardo. Prima di questa serie negativa, l’Italia aveva mantenuto a Milano un’imbattibilità durata 96 anni.

Il precedente periodo senza sconfitte era iniziato dopo l’1-2 contro l’Ungheria del gennaio 1925 al Campo Milan ed era terminato con l’1-2 contro la Spagna dell’ottobre 2021 a San Siro. Un’altra sconfitta con gli ungheresi era arrivata nel 1911 all’Arena Civica.

Il precedente record contro la Francia

La vittoria più larga ottenuta dalla Nazionale a Milano è legata proprio alla Francia. Il 18 gennaio 1920 l’Italia superò i transalpini con il risultato di 9-4.

L’Austria è invece l’avversaria affrontata più volte dagli Azzurri nel capoluogo lombardo, con sei incontri. Seguono Svezia, Svizzera, Ungheria e Portogallo, tutte sfidate cinque volte.

Milano è la seconda città, alle spalle di Roma, per numero di partite ospitate dalla Nazionale. L’Italia vi ha disputato complessivamente 64 incontri, con un bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e sei sconfitte.

I quattro stadi utilizzati dalla Nazionale a Milano

Milano, sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, ha visto la Nazionale scendere in campo in quattro diversi impianti.

Gli Azzurri hanno giocato all’Arena Civica, al Velodromo Sempione, demolito nel 1928, al Campo Milan di viale Lombardia e allo stadio di San Siro.

L’impianto milanese è intitolato dal 3 marzo 1980 a Giuseppe Meazza e tornerà a ospitare una delle sfide più prestigiose del calcio internazionale con il confronto tra Italia e Francia.

Il calendario dell’Italia nel Gruppo A1

Venerdì 25 settembre 2026, ore 20.45

Italia-Belgio – Stadio Olimpico, Roma

Lunedì 28 settembre 2026, ore 20.45

Turchia-Italia – Atatürk Spor Kompleksi, Bursa

Venerdì 2 ottobre 2026, ore 20.45

Francia-Italia – Stade de France, Saint-Denis

Lunedì 5 ottobre 2026, ore 20.45

Italia-Turchia – Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

Giovedì 12 novembre 2026, ore 20.45

Italia-Francia – Stadio Giuseppe Meazza, Milano

Domenica 15 novembre 2026, ore 20.45

Belgio-Italia – Stadio Re Baldovino, Bruxelles