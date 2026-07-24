Tennis in tv dal 27 luglio al 2 agosto: quattro tornei ATP e WTA in diretta su Sky e NOW

In programma gli ATP di Washington e Los Cabos e i WTA di Washington e Memphis. Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento, con incontri disponibili anche attraverso Sky Sport Plus ed Extra Match.

Il grande tennis internazionale prosegue su Sky Sport e in streaming su NOW con quattro tornei in programma da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto.

Il calendario comprende due appuntamenti del circuito maschile e altrettanti del circuito femminile. Gli incontri principali saranno trasmessi in diretta e con commento in italiano su Sky Sport Tennis, affiancato in diverse fasce orarie da Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e Sky Sport 252.

I quattro tornei trasmessi da Sky e NOW

Nel circuito ATP saranno protagonisti:

ATP 500 Mubadala DC Open di Washington, negli Stati Uniti

ATP 250 Mifel Tennis Open by Telcel Oppo di Los Cabos, in Messico

Per il circuito femminile sono invece previsti:

WTA 500 Mubadala DC Open di Washington, negli Stati Uniti

WTA 250 The Memphis Classic di Memphis, negli Stati Uniti

Sky Sport Tennis seguirà gli incontri dei principali giocatori italiani e le partite di maggiore interesse dei quattro tornei.

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Sky Sport Plus ed Extra Match

I clienti Sky potranno seguire ulteriori partite attraverso Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva disponibile sul canale 203.

Gli utenti con Sky Q via satellite potranno accedere ai contenuti premendo il tasto verde del telecomando. Su Sky Glass connessa a Internet sarà invece possibile utilizzare il tasto dedicato all’interattività.

Il servizio consente di scegliere tra le immagini in diretta provenienti dai diversi campi e di consultare gli aggiornamenti delle classifiche ATP e WTA.

Per gli abbonati NOW sarà disponibile Extra Match, con canali aggiuntivi dedicati alle partite prodotte direttamente dai circuiti ATP e WTA.

La programmazione di lunedì 27 luglio

Dalle ore 17.00 – Il meglio dei quattro tornei

Diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

La programmazione di martedì 28 luglio

Dalle ore 17.00 – Il meglio dei quattro tornei

Diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

La programmazione di mercoledì 29 luglio

Dalle ore 17.00 – Il meglio dei quattro tornei

Diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

La programmazione di giovedì 30 luglio

Dalle ore 17.00 – Il meglio dei quattro tornei

Diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

La programmazione di venerdì 31 luglio

Sky Sport Tennis

Dalle ore 18.00 – Il meglio degli ATP e WTA 500 di Washington e del WTA 250 di Memphis

Sky Sport Uno

Dalle ore 20.10 – Il meglio degli ATP e WTA 500 di Washington e del WTA 250 di Memphis

La programmazione di sabato 1° agosto

Sky Sport Tennis

Ore 4.30 – Prima semifinale ATP 250 Los Cabos

Ore 6.00 – Seconda semifinale ATP 250 Los Cabos

Ore 20.00 – Prima semifinale WTA 500 Washington

Ore 22.00 – Seconda semifinale WTA 500 Washington

Ore 00.30 – Prima semifinale ATP 500 Washington

Ore 2.30 – Seconda semifinale ATP 500 Washington

Sky Sport Uno

Ore 4.30 – Prima semifinale ATP 250 Los Cabos

Ore 6.00 – Seconda semifinale ATP 250 Los Cabos

Ore 00.30 – Prima semifinale ATP 500 Washington

Ore 2.30 – Seconda semifinale ATP 500 Washington

La programmazione di domenica 2 agosto

Sky Sport Tennis

Ore 5.00 – Finale ATP 250 Los Cabos

Sky Sport Mix

Ore 19.30 – Finale WTA 250 Memphis

Sky Sport 252

Ore 20.30 – Finale WTA 500 Washington

Sky Sport Uno

Ore 23.00 – Finale ATP 500 Washington

Notizie, aggiornamenti e approfondimenti saranno disponibili anche sul sito e sui canali social di Sky Sport. Gli abbonati potranno inoltre seguire analisi, storie e retroscena attraverso “Circoletto Rosso”, la newsletter di Sky Sport Insider dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto.