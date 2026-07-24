Tennis in tv dal 27 luglio al 2 agosto: quattro tornei ATP e WTA in diretta su Sky e NOW

In programma gli ATP di Washington e Los Cabos e i WTA di Washington e Memphis. Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento, con incontri disponibili anche attraverso Sky Sport Plus ed Extra Match.
Il grande tennis internazionale prosegue su Sky Sport e in streaming su NOW con quattro tornei in programma da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto.
Il calendario comprende due appuntamenti del circuito maschile e altrettanti del circuito femminile. Gli incontri principali saranno trasmessi in diretta e con commento in italiano su Sky Sport Tennis, affiancato in diverse fasce orarie da Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e Sky Sport 252.
I quattro tornei trasmessi da Sky e NOW
Nel circuito ATP saranno protagonisti:
ATP 500 Mubadala DC Open di Washington, negli Stati Uniti
ATP 250 Mifel Tennis Open by Telcel Oppo di Los Cabos, in Messico
Per il circuito femminile sono invece previsti:
WTA 500 Mubadala DC Open di Washington, negli Stati Uniti
WTA 250 The Memphis Classic di Memphis, negli Stati Uniti
Sky Sport Tennis seguirà gli incontri dei principali giocatori italiani e le partite di maggiore interesse dei quattro tornei.
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Sky Sport Plus ed Extra Match
I clienti Sky potranno seguire ulteriori partite attraverso Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva disponibile sul canale 203.
Gli utenti con Sky Q via satellite potranno accedere ai contenuti premendo il tasto verde del telecomando. Su Sky Glass connessa a Internet sarà invece possibile utilizzare il tasto dedicato all’interattività.
Il servizio consente di scegliere tra le immagini in diretta provenienti dai diversi campi e di consultare gli aggiornamenti delle classifiche ATP e WTA.
Per gli abbonati NOW sarà disponibile Extra Match, con canali aggiuntivi dedicati alle partite prodotte direttamente dai circuiti ATP e WTA.
La programmazione di lunedì 27 luglio
Dalle ore 17.00 – Il meglio dei quattro tornei
Diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.
La programmazione di martedì 28 luglio
Dalle ore 17.00 – Il meglio dei quattro tornei
Diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.
La programmazione di mercoledì 29 luglio
Dalle ore 17.00 – Il meglio dei quattro tornei
Diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.
La programmazione di giovedì 30 luglio
Dalle ore 17.00 – Il meglio dei quattro tornei
Diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.
La programmazione di venerdì 31 luglio
Sky Sport Tennis
Dalle ore 18.00 – Il meglio degli ATP e WTA 500 di Washington e del WTA 250 di Memphis
Sky Sport Uno
Dalle ore 20.10 – Il meglio degli ATP e WTA 500 di Washington e del WTA 250 di Memphis
La programmazione di sabato 1° agosto
Sky Sport Tennis
Ore 4.30 – Prima semifinale ATP 250 Los Cabos
Ore 6.00 – Seconda semifinale ATP 250 Los Cabos
Ore 20.00 – Prima semifinale WTA 500 Washington
Ore 22.00 – Seconda semifinale WTA 500 Washington
Ore 00.30 – Prima semifinale ATP 500 Washington
Ore 2.30 – Seconda semifinale ATP 500 Washington
Sky Sport Uno
Ore 4.30 – Prima semifinale ATP 250 Los Cabos
Ore 6.00 – Seconda semifinale ATP 250 Los Cabos
Ore 00.30 – Prima semifinale ATP 500 Washington
Ore 2.30 – Seconda semifinale ATP 500 Washington
La programmazione di domenica 2 agosto
Sky Sport Tennis
Ore 5.00 – Finale ATP 250 Los Cabos
Sky Sport Mix
Ore 19.30 – Finale WTA 250 Memphis
Sky Sport 252
Ore 20.30 – Finale WTA 500 Washington
Sky Sport Uno
Ore 23.00 – Finale ATP 500 Washington
Notizie, aggiornamenti e approfondimenti saranno disponibili anche sul sito e sui canali social di Sky Sport. Gli abbonati potranno inoltre seguire analisi, storie e retroscena attraverso “Circoletto Rosso”, la newsletter di Sky Sport Insider dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto.