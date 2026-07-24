Assoluti di atletica 2026, quante assenze a Firenze: out Furlani, Iapichino, Simonelli e Tortu

La rassegna tricolore del 25 e 26 luglio precede gli Europei di Birmingham, ma diverse stelle azzurre non saranno in gara allo stadio Ridolfi. Assenti anche Palmisano, Stano, Fortunato, Tecuceanu e Riva.
Lo stadio Luigi Ridolfi di Firenze ospiterà sabato 25 e domenica 26 luglio i Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, ultimo appuntamento di rilievo prima degli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto.
Saranno numerosi i protagonisti della Nazionale presenti nel capoluogo toscano per verificare la propria condizione in vista della rassegna continentale. Il livello di alcune gare sarà però condizionato da diverse assenze importanti, tra infortuni, scelte di programmazione e impegni internazionali giovanili.
Mattia Furlani e Larissa Iapichino assenti nel salto in lungo
La defezione di maggiore rilievo è quella di Mattia Furlani, campione mondiale del salto in lungo. L’azzurro è tornato recentemente a gareggiare dopo l’infortunio muscolare riportato a maggio, ma non avrebbe ancora raggiunto la migliore condizione.
Non sarà in pedana neppure Larissa Iapichino. La nuova primatista italiana del lungo femminile ha scelto di rinunciare agli Assoluti per ottimizzare la preparazione in vista degli Europei di Birmingham.
Le due assenze priveranno quindi le gare del lungo maschile e femminile di altrettanti riferimenti di primo piano dell’atletica italiana.
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Marcia senza Palmisano, Stano e Fortunato
Numerose le rinunce anche nella marcia. Nell’entry list non figurano Antonella Palmisano e Massimo Stano, due delle principali stelle azzurre della specialità.
Nella 10 chilometri non gareggeranno neppure Sofia Fiorini, una delle rivelazioni della stagione, e Francesco Fortunato, leader mondiale del 2026.
Il settore della marcia si presenterà dunque a Firenze senza quattro dei suoi atleti più attesi.
Simonelli e Tortu non saranno in pista
Tra le assenze spicca anche quella di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 metri ostacoli.
Non sarà presente neppure Filippo Tortu. Il campione olimpico della staffetta a Tokyo è fermo a causa di un infortunio e non prenderà parte alla rassegna tricolore.
Le loro defezioni riducono ulteriormente il numero delle stelle attese nelle gare di velocità e ostacoli dello stadio Ridolfi.
Fuori anche Tecuceanu, Riva e Bertelli
Non gareggerà Catalin Tecuceanu, medaglia di bronzo europea negli 800 metri.
Assente anche Federico Riva, che ha già concluso anticipatamente la propria stagione a causa di problemi fisici.
Nel salto con l’asta mancherà invece Simone Bertelli, campione europeo Under 23 della specialità.
Doualla, Succo e Valensin impegnate con l’Under 20
Una situazione differente riguarda Kelly Doualla, Alessia Succo ed Elisa Valensin.
Le tre giovani atlete non risultano iscritte agli Assoluti di Firenze perché convocate per i Campionati Mondiali Under 20 in Oregon.
La loro assenza non dipende dunque da problemi fisici o da una scelta di rinunciare alla competizione, ma dalla contemporanea preparazione per l’appuntamento internazionale giovanile.
Tutti i principali assenti agli Assoluti di Firenze
Mattia Furlani – salto in lungo
Larissa Iapichino – salto in lungo
Antonella Palmisano – marcia
Massimo Stano – marcia
Sofia Fiorini – marcia
Francesco Fortunato – marcia
Lorenzo Simonelli – 110 metri ostacoli
Filippo Tortu – velocità
Catalin Tecuceanu – 800 metri
Federico Riva – mezzofondo
Simone Bertelli – salto con l’asta
Kelly Doualla – convocata per i Mondiali Under 20
Alessia Succo – convocata per i Mondiali Under 20
Elisa Valensin – convocata per i Mondiali Under 20
Nonostante le numerose defezioni, gli Assoluti resteranno un passaggio importante per gli atleti azzurri presenti, chiamati a contendersi i titoli italiani e a completare la preparazione prima degli Europei di Birmingham.