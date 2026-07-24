F1, Ferrari subito veloce in Ungheria: Leclerc domina le FP1 davanti a Verstappen e Hamilton

Il monegasco firma il miglior tempo all’Hungaroring con quasi mezzo secondo di vantaggio sulla Red Bull. Terzo l’altro ferrarista, mentre Antonelli lascia la Mercedes a Vesti.

La Ferrari comincia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d’Ungheria. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere disputata all’Hungaroring, precedendo Max Verstappen e il compagno di squadra Lewis Hamilton.

Il pilota monegasco ha fermato il cronometro sull’1’19”075, mostrando un buon passo fin dalle prime battute della sessione. Verstappen, al volante della Red Bull, ha chiuso secondo con un ritardo di 484 millesimi.

Hamilton completa il podio delle FP1

Alle spalle del campione olandese si è classificato Lewis Hamilton, terzo con l’altra Ferrari.

Il britannico ha concluso a 543 millesimi da Leclerc, confermando la competitività mostrata dalle monoposto di Maranello sul tracciato situato alle porte di Budapest.

George Russell ha invece ottenuto il quinto tempo con la Mercedes, accusando un distacco di 991 millesimi dal leader della sessione.

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Antonelli lascia il volante a Vesti

Kimi Antonelli non ha preso parte alle prime prove libere. La Mercedes ha affidato temporaneamente la monoposto al giovane danese Frederik Vesti, che ha terminato la sessione con il settimo tempo.

La scuderia tedesca ha scelto il proprio terzo pilota per rispettare l’obbligo di schierare un rookie durante alcune sessioni del campionato e per raccogliere indicazioni utili allo sviluppo della vettura.

Problema nel finale per Leclerc

La sessione di Leclerc si è conclusa con qualche minuto di anticipo. Nel finale il ferrarista è stato costretto a fermarsi per un possibile problema alla monoposto.

La vettura è rientrata ai box soltanto grazie alla spinta dei meccanici della Ferrari. Restano da verificare la natura e l’entità dell’inconveniente, dopo una prima ora di lavoro comunque molto positiva per la squadra di Maranello.

Leclerc e Hamilton hanno infatti collocato entrambe le Ferrari nelle prime tre posizioni, fornendo indicazioni incoraggianti in vista del prosieguo del weekend ungherese.

I primi cinque delle FP1