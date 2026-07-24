Rugby Seven, Italia travolge l’Ucraina all’esordio a Spalato: 26-0

Gli azzurri iniziano nel migliore dei modi la seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026. In serata la sfida contro la Cechia.

Comincia con una netta vittoria il cammino dell’Italia nella seconda e ultima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, in corso a Spalato, in Croazia.

La Nazionale maschile di rugby a 7 ha superato l’Ucraina con il punteggio di 26-0 nel primo incontro della Pool C, costruendo il successo attraverso quattro mete e senza concedere punti agli avversari.

Italia avanti 14-0 all’intervallo

Gli azzurri hanno sbloccato il risultato al 3’ del primo tempo, trasformando la prima meta per il momentaneo 7-0.

La seconda marcatura è arrivata al 7’ e ha permesso all’Italia di andare al riposo sul 14-0, dopo una prima frazione gestita con efficacia sia in attacco sia in fase difensiva.

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Altre due mete nella ripresa

L’Italia ha continuato ad attaccare anche nel secondo tempo. Dopo appena un minuto è arrivata la terza meta, che ha portato il risultato sul 19-0.

Al 6’ gli azzurri hanno completato la propria prova con la quarta segnatura dell’incontro, fissando il punteggio definitivo sul 26-0.

Un esordio convincente, utile anche in vista delle prossime partite del girone.

Belgio in testa insieme agli azzurri

Nell’altro incontro della Pool C, il Belgio ha battuto la Cechia per 33-22.

Dopo la prima giornata, Italia e Belgio guidano il raggruppamento con tre punti, mentre Cechia e Ucraina sono ferme a quota uno.

La classifica della Pool C

Italia – 3 punti Belgio – 3 punti Cechia – 1 punto Ucraina – 1 punto

In serata la sfida contro la Cechia

Il programma della Pool C proseguirà in serata con il secondo incontro dell’Italia, attesa dalla sfida contro la Cechia.

Il Belgio affronterà invece l’Ucraina. I risultati delle due partite contribuiranno a definire gli equilibri del girone e la corsa verso la fase successiva della tappa di Spalato.