Mondiali Under 23 di canottaggio, Italia con dieci barche in finale a Duisburg

Selva, Marvucic-Prati, Melegari-Paoli e Borgonovo superano le semifinali e raggiungono l’ultimo atto. Sabato le prime quattro finali per le medaglie, in attesa delle prove del doppio e dell’otto misto.

L’Italia porta dieci imbarcazioni nelle finali dei Mondiali Under 23 di canottaggio in corso a Duisburg, in Germania. Nella giornata di venerdì 24 luglio hanno conquistato il pass Marco Selva nel singolo maschile, Josef Marvucic e Marco Prati nel doppio, Guglielmo Melegari e Giovanni Paoli nel due senza e Luca Borgonovo nel singolo pesi leggeri.

Le finali saranno distribuite tra sabato 25 e domenica 26 luglio. Il bilancio azzurro potrà essere ulteriormente aggiornato dopo le prove del doppio e dell’otto misto.

Marvucic e Prati vincono con il miglior tempo

I campioni mondiali in carica Josef Marvucic e Marco Prati hanno confermato le proprie ambizioni nel doppio maschile.

Dopo aver superato l’Irlanda nella seconda parte della gara, gli azzurri si sono imposti con un vantaggio di 1”45 al traguardo. Il loro è stato il miglior tempo complessivo delle semifinali, più rapido di un secondo rispetto a quello fatto registrare dal Portogallo nell’altro confronto della giornata.

Marvucic e Prati torneranno in acqua sabato alle ore 11.14 per difendere il titolo iridato.

Selva secondo nel singolo

Marco Selva ha concluso la propria semifinale al secondo posto, accusando un ritardo di 2”06 dal portoghese Goncalves.

L’azzurro è riuscito a contenere gli attacchi del greco Cholopoulos e ad assicurarsi l’accesso alla finale mondiale del singolo maschile.

Melegari e Paoli terzi nel due senza

Qualificazione centrata anche da Guglielmo Melegari e Giovanni Paoli nel due senza maschile.

L’equipaggio italiano ha terminato la semifinale in terza posizione, alle spalle di Grecia e Romania, conquistando uno dei posti disponibili per l’ultimo atto. La finale è in programma sabato alle ore 10.45.

Borgonovo non concede spazio a Matussevich

Successo in semifinale per Luca Borgonovo nel singolo pesi leggeri.

L’italiano ha gestito i cambi di ritmo del kazako Matussevich e ha tagliato per primo il traguardo, guadagnando così la possibilità di competere per le medaglie nella finale mondiale.

Paoletti e Mascheroni in finale B

Non è riuscito a superare la semifinale il doppio femminile composto da Matilde Paoletti e Valentina Mascheroni.

Le due azzurre hanno concluso al sesto posto e saranno impegnate sabato nella finale B, prevista alle ore 9.15.

Le finali C degli equipaggi italiani

La giornata si era aperta con il successo di due imbarcazioni azzurre nelle rispettive finali C.

Il quattro di coppia maschile formato da Sebastiano Renzi, Tommaso Riccelli, Leonardo Salerno e Pietro Zampaglione ha vinto la propria gara e chiuso il Mondiale al tredicesimo posto.

Stesso risultato per il quattro senza maschile composto da Matteo Pozzobon, Jacopo Cappagli, Leonardo Sostegni e Paolo Falossi, primo nella finale C e tredicesimo nella classifica iridata.

Il due senza femminile di Giorgia Canale e Marta Ravizza ha invece terminato la competizione in sedicesima posizione.

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Il programma degli azzurri di sabato 25 luglio

La giornata di sabato comincerà alle ore 9.15 con Matilde Paoletti e Valentina Mascheroni nella finale B del doppio femminile.

Ore 9.15 – Finale B doppio femminile: Matilde Paoletti e Valentina Mascheroni

Ore 10.14 – Finale singolo PR3: Igor Zappa

Ore 10.45 – Finale due senza maschile: Guglielmo Melegari e Giovanni Paoli

Ore 11.14 – Finale doppio maschile: Josef Marvucic e Marco Prati

Ore 11.57 – Finale quattro di coppia femminile: Noemi De Vincenzi, Maria Lanciano, Aurora Spirito e Irene Gattiglia

Ore 15.10 – Batteria doppio misto: Noemi De Vincenzi e Sebastiano Renzi

L’Italia si prepara quindi a una giornata ricca di opportunità, con quattro equipaggi già chiamati a lottare per le medaglie e il doppio misto pronto a iniziare il proprio percorso mondiale.