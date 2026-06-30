Volley, Italia a Cavalese: riparte il lavoro azzurro con i ritorni di Giannelli, Balaso e Romanò

La Nazionale maschile torna ad allenarsi in Val di Fiemme dopo qualche giorno di riposo. Dal 2 luglio primo gruppo al lavoro con tre rientri importanti: Simone Giannelli, Fabio Balaso e Yuri Romanò.

La Nazionale maschile di volley torna al lavoro. Dopo qualche giorno di riposo, l’Italia si ritroverà a Cavalese, in Val di Fiemme, per riprendere la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti estivi.

Il primo gruppo di atleti sarà al lavoro da giovedì 2 luglio, mentre i reduci dalla seconda week di VNL, disputata a Lubiana, si aggregheranno da sabato 4 luglio.

La notizia principale riguarda tre ritorni di peso nel gruppo azzurro: Simone Giannelli, Fabio Balaso e Yuri Romanò cominceranno infatti da Cavalese la loro attività estiva 2026 con la Nazionale.

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Giannelli, Balaso e Romanò tornano in azzurro

Nel primo gruppo di 14 convocati spiccano i nomi di Simone Giannelli, Fabio Balaso e Yuri Romanò, tre riferimenti fondamentali della Nazionale.

Per Giannelli si tratta del rientro in cabina di regia, con il capitano azzurro pronto a riprendere il lavoro con il gruppo dopo la prima fase dell’estate. Balaso torna invece a disposizione nel reparto dei liberi, mentre Romanò riapre il proprio percorso stagionale in azzurro nel ruolo di opposto.

Tre rientri importanti per dare esperienza, qualità e profondità a una Nazionale che si prepara a una nuova fase della stagione internazionale.

Italia-Argentina il 5 luglio a Trento

Il raduno servirà anche a preparare l’amichevole internazionale contro l’Argentina, in programma il 5 luglio alle 18.00 alla BTS Arena di Trento.

Un test significativo per gli azzurri, che avranno l’occasione di mettere minuti nelle gambe e verificare il lavoro svolto in palestra dopo la ripresa degli allenamenti.

I convocati dal 2 luglio

Questo l’elenco completo dei 14 atleti convocati a partire dal 2 luglio.

Palleggiatori

Mattia Boninfante, Simone Giannelli

Centrali

Roberto Russo, Francesco Comparoni, Andrea Truocchio

Schiacciatori

Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Federico Roberti, Mattia Orioli, Tommaso Ichino

Opposti

Tommaso Guzzo, Yuri Romanò

Liberi

Fabio Balaso

Lo staff sarà composto da Giacomo Tomasello come allenatore, Alberto Salmaso scoutman, Alessio Carraro assistente preparatore atletico, Fabio Rossin fisioterapista, Piero Benelli medico e Andrea Altamura team manager.

Dal 4 luglio si aggiungono i reduci dalla VNL

Da sabato 4 luglio si uniranno al gruppo anche i giocatori reduci dagli impegni della seconda week di VNL a Lubiana.

Palleggiatori

Paolo Porro, Riccardo Sbertoli

Centrali

Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti

Schiacciatori

Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro, Francesco Sani

Opposti

Alessandro Bovolenta

Liberi

Gabriele Laurenzano, Domenico Pace

Gianluca Galassi e Daniele Lavia saranno in raduno già dal 3 luglio.

Lo staff sarà guidato dal ct Ferdinando De Giorgi, con Roberto Ciamarra secondo allenatore, Marco Meoni assistente allenatore, Oscar Berti preparatore atletico, Marco Penza medico, Francesco Alfatti fisioterapista, Ivan Contrario scoutman e Giacomo Giretto team manager.

Cavalese tappa chiave dell’estate azzurra

Il raduno di Cavalese rappresenta una nuova fase del percorso estivo della Nazionale. Dopo la finestra di VNL e prima dell’amichevole con l’Argentina, l’Italia ritrova tre uomini di riferimento come Giannelli, Balaso e Romanò e si prepara a lavorare con un gruppo sempre più completo.