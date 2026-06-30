Volley, Italia a Cavalese: riparte il lavoro azzurro con i ritorni di Giannelli, Balaso e Romanò

La Nazionale maschile torna ad allenarsi in Val di Fiemme dopo qualche giorno di riposo. Dal 2 luglio primo gruppo al lavoro con tre rientri importanti: Simone Giannelli, Fabio Balaso e Yuri Romanò.
La Nazionale maschile di volley torna al lavoro. Dopo qualche giorno di riposo, l’Italia si ritroverà a Cavalese, in Val di Fiemme, per riprendere la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti estivi.
Il primo gruppo di atleti sarà al lavoro da giovedì 2 luglio, mentre i reduci dalla seconda week di VNL, disputata a Lubiana, si aggregheranno da sabato 4 luglio.
La notizia principale riguarda tre ritorni di peso nel gruppo azzurro: Simone Giannelli, Fabio Balaso e Yuri Romanò cominceranno infatti da Cavalese la loro attività estiva 2026 con la Nazionale.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Giannelli, Balaso e Romanò tornano in azzurro
Nel primo gruppo di 14 convocati spiccano i nomi di Simone Giannelli, Fabio Balaso e Yuri Romanò, tre riferimenti fondamentali della Nazionale.
Per Giannelli si tratta del rientro in cabina di regia, con il capitano azzurro pronto a riprendere il lavoro con il gruppo dopo la prima fase dell’estate. Balaso torna invece a disposizione nel reparto dei liberi, mentre Romanò riapre il proprio percorso stagionale in azzurro nel ruolo di opposto.
Tre rientri importanti per dare esperienza, qualità e profondità a una Nazionale che si prepara a una nuova fase della stagione internazionale.
Italia-Argentina il 5 luglio a Trento
Il raduno servirà anche a preparare l’amichevole internazionale contro l’Argentina, in programma il 5 luglio alle 18.00 alla BTS Arena di Trento.
Un test significativo per gli azzurri, che avranno l’occasione di mettere minuti nelle gambe e verificare il lavoro svolto in palestra dopo la ripresa degli allenamenti.
I convocati dal 2 luglio
Questo l’elenco completo dei 14 atleti convocati a partire dal 2 luglio.
Palleggiatori
Mattia Boninfante, Simone Giannelli
Centrali
Roberto Russo, Francesco Comparoni, Andrea Truocchio
Schiacciatori
Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Federico Roberti, Mattia Orioli, Tommaso Ichino
Opposti
Tommaso Guzzo, Yuri Romanò
Liberi
Fabio Balaso
Lo staff sarà composto da Giacomo Tomasello come allenatore, Alberto Salmaso scoutman, Alessio Carraro assistente preparatore atletico, Fabio Rossin fisioterapista, Piero Benelli medico e Andrea Altamura team manager.
Dal 4 luglio si aggiungono i reduci dalla VNL
Da sabato 4 luglio si uniranno al gruppo anche i giocatori reduci dagli impegni della seconda week di VNL a Lubiana.
Palleggiatori
Paolo Porro, Riccardo Sbertoli
Centrali
Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti
Schiacciatori
Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro, Francesco Sani
Opposti
Alessandro Bovolenta
Liberi
Gabriele Laurenzano, Domenico Pace
Gianluca Galassi e Daniele Lavia saranno in raduno già dal 3 luglio.
Lo staff sarà guidato dal ct Ferdinando De Giorgi, con Roberto Ciamarra secondo allenatore, Marco Meoni assistente allenatore, Oscar Berti preparatore atletico, Marco Penza medico, Francesco Alfatti fisioterapista, Ivan Contrario scoutman e Giacomo Giretto team manager.
Cavalese tappa chiave dell’estate azzurra
Il raduno di Cavalese rappresenta una nuova fase del percorso estivo della Nazionale. Dopo la finestra di VNL e prima dell’amichevole con l’Argentina, l’Italia ritrova tre uomini di riferimento come Giannelli, Balaso e Romanò e si prepara a lavorare con un gruppo sempre più completo.