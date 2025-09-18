Gli azzurri di De Giorgi chiudono secondi nel girone F e ora sfideranno l’Argentina. Giannelli: “Siamo caldi e pronti a giocarci tutto”.

Missione compiuta per l’Italvolley maschile ai Mondiali. La squadra di Ferdinando De Giorgi supera nettamente l’Ucraina con un secco 3-0 (25-21, 25-22, 25-18) e conquista la qualificazione agli ottavi di finale da seconda classificata del girone F, alle spalle del Belgio.

Prova convincente per gli azzurri, guidati in regia da Simone Giannelli e trascinati dai colpi di Michieletto (13 punti) e Romanò (11). Domenica 21 settembre, l’Italia affronterà l’Argentina, sorprendente vincitrice del gruppo C, che ha eliminato la Francia campione olimpica in carica.

“Avevamo bisogno di una vittoria così – ha spiegato il ct De Giorgi – è stata una prova di maturità anche mentale”.

“Sapevamo che era già dentro o fuori – ha aggiunto il capitano Giannelli – adesso siamo pronti per l’Argentina, vogliamo arrivare fino in fondo”.

Nel tabellone dei quarti, in caso di successo, gli azzurri se la vedranno con la vincente di Belgio-Finlandia.