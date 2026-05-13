Volley europeo su Sky: Final Four di Champions League a Torino, Perugia difende il titolo

Weekend decisivo per la CEV Champions League maschile alla Inalpi Arena di Torino con la Final Four trasmessa su Sky e NOW. In campo Sir Sicoma Perugia, Varsavia, Zawiercie e Ziraat Ankara. Tornano inoltre le azzurre di Julio Velasco con due test match contro la Francia.

La grande pallavolo europea sbarca a Torino per la Final Four della CEV Champions League maschile, in programma nel weekend del 16 e 17 maggio alla Inalpi Arena. Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW, con la Sir Sicoma Perugia pronta a difendere il titolo conquistato nella passata stagione.

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La squadra di Angelo Lorenzetti aprirà il programma sabato 16 maggio alle ore 17 contro i polacchi del PGE Project Varsavia. Una semifinale di altissimo livello che metterà subito alla prova i Block Devils nella corsa alla conferma europea.

Nell’altra semifinale, in programma alle 20.30 sempre di sabato, l’Aluron Warta Zawiercie — finalista della scorsa edizione — affronterà i turchi dello Ziraat Ankara.

Domenica 17 maggio spazio invece alle finali: alle 17 quella per il terzo posto, mentre alle 20.30 andrà in scena la finalissima che assegnerà il titolo continentale.

Le semifinali del sabato e la finale saranno introdotte dagli studi prepartita condotti da Federica Lodi con la partecipazione di Rachele Sangiuliano.

Torna in campo anche l’Italia femminile di Velasco

Settimana importante anche per la Nazionale femminile italiana guidata da Julio Velasco, impegnata nei primi test match di preparazione verso l’Europeo in programma tra agosto e settembre.

Le azzurre affronteranno due volte la Francia: il primo appuntamento è fissato per giovedì 14 maggio alle ore 21 a Biella, mentre il secondo si giocherà venerdì 15 maggio sempre alle 21 a Novara. Entrambe le sfide saranno trasmesse su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW.

Il programma completo su Sky e NOW

Final Four CEV Champions League maschile

Sabato 16 maggio

Ore 17: PGE Project Varsavia-Sir Sicoma Perugia

Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Telecronaca di Stefano Locatelli con commento di Andrea Zorzi

Studio prepartita dalle 16.45 con Federica Lodi e Rachele Sangiuliano

Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena Telecronaca di Stefano Locatelli con commento di Andrea Zorzi Studio prepartita dalle 16.45 con Federica Lodi e Rachele Sangiuliano Ore 20.30: Aluron Warta Zawiercie-Ziraat Ankara

Diretta su Sky Sport Arena

Telecronaca di Stefano Locatelli con commento di Andrea Zorzi

Studio prepartita dalle 20.15 con Federica Lodi e Rachele Sangiuliano

Domenica 17 maggio

Ore 17: Finale 3°/4° posto

Diretta su Sky Sport Arena

Telecronaca di Stefano Locatelli con commento di Andrea Zorzi

Diretta su Sky Sport Arena Telecronaca di Stefano Locatelli con commento di Andrea Zorzi Ore 20.30: Finale

Diretta su Sky Sport Arena

Telecronaca di Stefano Locatelli con commento di Andrea Zorzi

Studio prepartita dalle 20 con Federica Lodi e Rachele Sangiuliano

I test match dell’Italia femminile

Giovedì 14 maggio

Ore 21: Italia-Francia

Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Telecronaca di Roberto Prini con commento di Alessia Gennari

Inviato Alessandro Acton

Venerdì 15 maggio