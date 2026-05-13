Ciccone in maglia gialla e rosa: solo pochi italiani ci sono riusciti nella storia

Giulio Ciccone indossa la maglia rosa al Giro d’Italia dopo la tappa in Calabria: tutti gli italiani sono riusciti a prendere anche la gialla (sono pochi)

Giulio Ciccone non indossa solo una maglia, ma il simbolo di chi è davanti a tutti al Giro, roba da eccellenze. Con la rosa sulle spalle, il capitano della Lidl-Trek entra in un club esclusivo: quello degli italiani che hanno vestito sia la maglia rosa che la maglia gialla del Tour de France. Un traguardo che indica talento, fame e tanti sacrifici, anche perché sono arrivate ad anni di distanza.

Prima di lui, solo quattro azzurri hanno scritto il loro nome in questo albo d’oro: Francesco Moser (1978), Stefano Zanini (1999), Filippo Pozzato (2004) e Vincenzo Nibali (2014-2015). Ciccone, abruzzese doc, classe 1994, si unisce ora a questa ristretta cerchia, confermando di essere molto più di un gregario di lusso o di un specialista della montagna.

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La sua rosa al Giro non è un caso: è il frutto di una stagione costruita con intelligenza, di attacchi calibrati e di una leadership maturata. E quel giallo al Tour? Non fu un fuoco di paglia: nel 2019, sull’Alpe d’Huez, Ciccone mostrò al mondo di poter competere con i migliori. Oggi, a 31 anni, è un ciclista completo e a tratti dominante.

Il successo di Ciccone e le prospettive per il Giro

Non è solo statistica: è simbolo. Mentre il Giro 2026 entra nel vivo, la sua maglia rosa racconta una storia più grande: quella di un atleta che ha trasformato i sogni in tappe, e ora vuole entrare nella leggenda.

Non sarà facile mantenere questo primato. Il Giro d’Italia è appena iniziato e abbiamo imparato come certi primati possano sfumare con il passare delle tappe. Ma ora Ciccone guarda tutti dall’alto in basso e ha l’aspirazione di continuare a farlo, pur non essendo il favorito numero 1.