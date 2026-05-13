Di Gregorio ancora bianconero, ma lascia la Juve: fissato il prezzo per il numero 1

Michele Di Gregorio è arrivato alla Juventus per dare stabilità, normalità, mani sicure dopo anni in cui la porta bianconera aveva vissuto il peso enorme dell’eredità di Szczesny e, prima ancora, di Buffon. Eppure adesso, dopo appena due stagioni, attorno al suo nome stanno già girando voci di mercato piuttosto pesanti.

Non perché la Juve voglia liberarsene a tutti i costi, almeno per ora. Più che altro perché dall’Inghilterra si starebbe muovendo qualcuno disposto a capire se esista uno spazio vero per portarlo via.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Newcastle avrebbe acceso i riflettori sul portiere bianconero, considerato un profilo affidabile e già pronto per la Premier League. La Juventus, dal canto suo, non avrebbe chiuso la porta a priori, ma avrebbe già fissato una valutazione precisa per lasciarlo partire: circa 15 milioni di euro.

Newcastle su Di Gregorio, la volontà del portiere

Di Gregorio aveva dato la sensazione di poter diventare un riferimento lungo, uno di quei profili italiani destinati a durare anni, ma diverse sono state le partite in cui è risultato insufficiente. E spesso Spalletti lo ha relegato in panchina. Non a caso, i bianconeri stanno puntando con decisione su Alisson del Liverpool.

Va detto, però, che al momento non esistono offerte ufficiali e il portiere, legato da un contratto fino al 2029, non avrebbe intenzione di lasciare Torino. C’è un interesse, c’è una cifra fatta filtrare dalla Juventus e c’è il solito rumore di mercato che in queste settimane cresce velocemente.