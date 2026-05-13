Grand Prix di fioretto maschile e femminile, 24 azzurri in pedana nel prossimo weekend a Shanghai

Trasferta cinese per il fioretto azzurro maschile e femminile: sarà Shanghai a ospitare nel prossimo fine settimana l’ultima tappa stagionale del Grand Prix di specialità. Sulle pedane asiatiche, dove come in tutte le prove del circuito d’élite GP sono in programma soltanto gare individuali a punteggio maggiorato, saranno protagonisti 24 atleti italiani, equamente divisi tra uomini e donne.

Le prime due giornate, venerdì 15 e sabato 16 maggio, saranno dedicate ai preliminari, prima della competizione maschile e poi di quella femminile, mentre domenica 17 andranno in scena i tabelloni principali di entrambe le gare per l’assegnazione delle medaglie.

Il gruppo del CT Simone Vanni riparte dagli strepitosi risultati dell’ultima tappa di Coppa del Mondo svolta a Istanbul e punta a chiudere in bellezza una stagione internazionale fin qui caratterizzata da ben 30 podi (di cui 17 firmati dalle ragazze e 13 dai ragazzi).

Nella prova maschile saranno impegnati Guillaume Bianchi (numero 2 del ranking mondiale), Tommaso Marini (7), Filippo Macchi (9), Giulio Lombardi (17), Tommaso Martini (22), Alessio Foconi (34), Davide Filippi (46), Giuseppe Franzoni (56), Damiano Rosatelli (69), Damiano Di Veroli (86), Emanuele Iaquinta (248) e Mattia De Cristofaro (278).

Nella competizione femminile, invece, spazio per Martina Favaretto (numero 2 al mondo), Martina Batini (3), Arianna Errigo (5), Anna Cristino (8), Alice Volpi (13), Martina Sinigalia (20), Francesca Palumbo (26), Carlotta Ferrari (53), Elena Tangherlini (66), Matilde Molinari (82), Aurora Grandis (91) e Greta Collini (221).

La Cina è sei ore “avanti” rispetto all’Italia: gli assalti, dunque, inizieranno quando nel nostro Paese sarà notte; le fasi finali di domenica si disputeranno nella tarda mattinata italiana.

Grand Prix di fioretto maschile e femminile – Shanghai, 15-17 maggio 2026

Fiorettisti azzurri: Guillaume Bianchi (n° ranking 2), Tommaso Marini (7), Filippo Macchi (9), Giulio Lombardi (17), Tommaso Martini (22), Alessio Foconi (34), Davide Filippi (46), Giuseppe Franzoni (56), Damiano Rosatelli (69), Damiano Di Veroli (86), Emanuele Iaquinta (248), Mattia De Cristofaro (278)

Fiorettiste azzurre: Martina Favaretto (n° ranking 2), Martina Batini (3), Arianna Errigo (5), Anna Cristino (8), Alice Volpi (13), Martina Sinigalia (20), Francesca Palumbo (26), Carlotta Ferrari (53), Elena Tangherlini (66), Matilde Molinari (82), Aurora Grandis (91), Greta Collini (221)

Commissario tecnico: Simone Vanni

Staff tecnico: Fabio Galli, Luca Simoncelli, Marco Vannini

Medico: Jacopo Kowalczyk

Fisioterapisti: Sara Primavera, Stefano Vandini