MotoGP a Barcellona, SBK in Repubblica Ceca e 24 Ore del Nürburgring: il weekend di motori su Sky e NOW dal 14 al 17 maggio

Quattro competizioni motoristiche in un unico weekend: il GP di Catalogna con Sprint sabato e gara domenica, il WorldSBK con Gara 1 e Gara 2, la 24 Ore del Nürburgring con Verstappen in pista e le qualifiche della 500 Miglia di Indianapolis.

Dal 14 al 17 maggio un weekend intenso di motori su Sky e in streaming su NOW, con il MotoGP a Barcellona, il WorldSBK in Repubblica Ceca, l’Intercontinental GT Challenge al Nürburgring e le qualifiche IndyCar per la 500 Miglia di Indianapolis.

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MotoGP – Gran Premio di Catalogna

Il Motomondiale torna per la seconda volta in Spagna, sul circuito di Montmeló. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Gli approfondimenti di pre e post gara sono condotti da Vera Spadini, con aggiornamenti dalla pista di Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Moto2 e Moto3 commentate da Rosario Triolo e Mattia Pasini.

Giovedì 14 maggio

14:15 – Paddock Pass

– Paddock Pass 16:00 – Conferenza stampa piloti MotoGP

– Conferenza stampa piloti MotoGP 18:15 – Racebook

Venerdì 15 maggio

08:55 – Moto3, prove libere 1

– Moto3, prove libere 1 09:45 – Moto2, prove libere 1

– Moto2, prove libere 1 10:40 – MotoGP, prove libere 1

– MotoGP, prove libere 1 13:15 – Moto3, pre-qualifiche

– Moto3, pre-qualifiche 14:00 – Moto2, pre-qualifiche

– Moto2, pre-qualifiche 14:55 – MotoGP, pre-qualifiche

Sabato 16 maggio

08:35 – Moto3, prove libere 2

– Moto3, prove libere 2 09:20 – Moto2, prove libere 2

– Moto2, prove libere 2 10:05 – MotoGP, prove libere 2

– MotoGP, prove libere 2 10:45 – MotoGP, qualifiche

– MotoGP, qualifiche 12:45 – Moto3, qualifiche

– Moto3, qualifiche 13:35 – Moto2, qualifiche

– Moto2, qualifiche 14:55 – MotoGP, Sprint Race

Domenica 17 maggio

09:35 – MotoGP, Warm Up

– MotoGP, Warm Up 11:00 – Moto3, gara

– 12:15 – Moto2, gara

– 14:00 – MotoGP, gara

WorldSBK – Round della Repubblica Ceca

Il WorldSBK affronta la quinta prova stagionale, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Venerdì 15 maggio

10:30 – SBK, prove libere 1

– SBK, prove libere 1 13:30 – SSP, Superpole

– SSP, Superpole 14:55 – SBK, prove libere 2

– SBK, prove libere 2 15:55 – SSP, Superpole

Sabato 16 maggio

11:10 – SBK, Superpole

– SBK, Superpole 12:25 – SSP, Gara 1

– SSP, Gara 1 14:00 – SBK, Gara 1

– 15:10 – Sportbike, Gara 1

Domenica 17 maggio

11:10 – SBK, Superpole Race

– 12:55 – Sportbike, Gara 2

– Sportbike, Gara 2 13:55 – SSP, Gara 2

– SSP, Gara 2 15:30 – SBK, Gara 2

24 Ore del Nürburgring – Intercontinental GT Challenge

Sabato 16 maggio, ore 15:00 – La leggendaria gara sul circuito del Nordschleife sarà in diretta sul canale YouTube di Sky Sport F1. In griglia di partenza anche Max Verstappen, attrazione speciale di un evento già di per sé spettacolare.

IndyCar – Qualifiche 500 Miglia di Indianapolis

Domenica 17 maggio, ore 21:55 – Su Sky Sport F1 le qualifiche della 500 Miglia di Indianapolis, in programma nel weekend del 24 maggio. I 15 finalisti si giocheranno la pole della gara più attesa dell’anno.

Aggiornamenti continui su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.