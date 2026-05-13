Pugilato, Campionati Italiani U19 Roseto degli Abruzzi: fasi finali dal 15 al 17 maggio in diretta su Italia Boxe TV

L’evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla Pugilistica Rosetana, sarà trasmesso integralmente su Italia Boxe TV, il canale dedicato alla boxe della piattaforma OTT Sportface TV. Tre giorni di incontri maschili e femminili al Villaggio d’Abruzzo.

Il pugilato giovanile italiano si ritrova a Roseto degli Abruzzi per l’appuntamento più importante della stagione under 19. Dal 15 al 17 maggio, presso le strutture del Villaggio d’Abruzzo in Viale Makarska, si disputeranno le fasi finali dei Campionati Italiani U19 di pugilato olimpico, sia nel settore maschile che in quello femminile. L’evento è indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzato dalla Pugilistica Rosetana.

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Tre giorni di gare, tutto in diretta su Italia Boxe TV

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta integrale su Italia Boxe TV, il canale dedicato alla boxe della piattaforma OTT Sportface TV. Il programma delle dirette è il seguente: venerdì 15 maggio con inizio alle ore 11:00, sabato 16 maggio alle ore 14:00 e domenica 17 maggio alle ore 14:30. Per seguire le gare è sufficiente collegarsi alla piattaforma Sportface TV.