Campionati Italiani Juniores di judo a Bassano del Grappa: 555 tra atleti e tecnici al PalaUbroker il 16 maggio

Il PalaUbroker ospita la Finale A1 U21 con 360 atleti in gara nelle categorie maschili e femminili. Judo Virtus e Akiyama Settimo difendono i titoli societari conquistati a Leinì lo scorso anno

Sabato 16 maggio il PalaUbroker di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, ospita la Finale A1 dei Campionati Italiani Juniores di judo, uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale Under 21. Sul tatami veneto sono attesi complessivamente 555 partecipanti: 360 atleti e 195 tecnici. L’organizzazione è affidata al Judo Treviso, con inizio delle gare fissato per le ore 9:00.

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Le categorie in gara

La competizione assegnerà i titoli italiani Juniores in 16 categorie di peso:

Maschile: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100 e +100 kg

Femminile: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 e +78 kg

Chi può partecipare

Alla Finale A1 accedono gli atleti qualificati tramite Ranking List Nazionale, i primi sei classificati della Finale A2 2026 nelle rispettive categorie e i primi quattro classificati dell’edizione A1 del 2025.

I campioni in carica

Nell’edizione 2025, disputata a Leinì, si sono imposti il Judo Virtus nel femminile e l’Akiyama Settimo nel maschile. Entrambe le società scenderanno sul tatami di Bassano con il compito di difendere il titolo. I risultati live e i sorteggi sono consultabili su portal.judomanager.com.