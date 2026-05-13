Lollobrigida non esclude il 2030: “Ci stiamo lavorando”

La pattinatrice azzurra, doppio oro a Milano-Cortina, apre a una possibile partecipazione ai Giochi invernali sulle Alpi francesi. A Torino, ospite della convention di Banca Mediolanum, si è raccontata anche con un aneddoto sulla sua moka fedele dal 2014

Francesca Lollobrigida non chiude la porta alle Olimpiadi invernali del 2030 sulle Alpi francesi. La pattinatrice azzurra, 35 anni, doppio oro a Milano-Cortina 2026, è stata intervistata sul palco della convention di Banca Mediolanum a Torino da Rachele Sangiuliano e ha lasciato intendere che il suo percorso sportivo potrebbe non essere ancora finito.

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Protagonista inattesa del racconto è stata la sua moka da caffè, compagna di viaggio fedele dal 2014: «Ne ha fatta di strada… durante la qualifica ci parlavo: ‘per favore resisti fino a Milano-Cortina’. Noi atleti siamo scaramantici, non si sa mai che avessi dovuto cambiarla. Per fortuna ha resistito».

Alla domanda se avesse già fissato alla moka un nuovo obiettivo fino al 2030, Lollobrigida ha risposto sorridendo: «Non so… Ci stiamo lavorando, dai».