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Tennis

Darderi si prende tutto: “Il mio sogno è la Coppa Davis con l’Italia”

Alessandro Basta
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Darderi in campo
Luciano Darderi in campo (IPA Agency) - sportface.it

Aumentano le ambizioni di Luciano Darderi dopo il grande percorso agli Internazionali di Roma: occhio alla Coppa Davis

Il tennis italiano continua a emozionare e stupire. Luciano Darderi, reduce dalla vittoria epica contro Alexander Zverev (1-6, 7-6, 6-0), non si dà neanche il tempo per festeggiare: nei quarti degli Internazionali d’Italia lo attende Rafa Jodar, un avversario per nulla semplice da affrontare.

“Sarà una partita durissima – ha dichiarato in conferenza stampa – ma avrò il supporto del pubblico e cercherò di sfruttarlo al meglio”. La rimonta contro il numero tre del mondo resta nella storia: quattro match point annullati, un tie-break vinto 13-11 nel secondo set, un terzo parziale chiuso 6-0 con autorità.

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Non ricordo quanti match point ho salvato – ha ammesso Darderi – ero concentrato solo sul prossimo punto. Quando lui ha servito per il match sul 5-4, ho visto dei doppi falli: lì ho capito che potevo ribaltare tutto“.

Il percorso di Darderi verso la Coppa Davis

Ora serve recuperare al meglio e preparare al meglio la prossima sfida, ma soprattutto capire come affrontare Jodar, che è in ottima forma a Roma e, a questo punto, tra i favoriti per la vittoria finale. “È un grande giocatore, lo ha dimostrato. Dovrò dare il massimo, come ho fatto finora”, ha dichiarato Darderi.

Darderi esulta

Darderi punta dritto alla Coppa Davis (IPA Agency) – sportface.it

Il sogno? Vincere a Roma, ma non solo. “Lo dico da anni: è il mio torneo del cuore. Dopo aver battuto Zverev, ci credo ancora di più. Il sogno della Coppa Davis è ancora vivo, anche se non l’ho ancora realizzato perché ci sono tanti giocatori. Sono contento di essere tra i primi quattro nella top 20. Jannik, Lorenzo e Flavio sono fortissimi”.

Il tennis italiano vive un momento d’oro, e ora bisogna aggiungere anche Darderi ai grandi della racchetta azzurra. Con quel cuore da combattente e quella grinta che lo hanno portato a salvare quattro palle match, nulla sembra impossibile.

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