La clausola fa tornare Bruno Fernandes: affare pazzesco in Serie A

Bruno Fernandes è uno dei calciatori più talentuosi in assoluto in Premier League, e in futuro potrebbe tornare a giocare in Serie A.

Bruno Fernandes è un calciatore di enorme talento, che ormai da tanti anni gioca in Premier League ed è uno dei giocatori più apprezzati del Manchester United e non solo.

Le sue qualità tecniche e tattiche sono note praticamente in ogni parte del mondo, anche se per i club italiani è davvero difficile pensare a un suo approdo in Serie A. Le cifre di acquisto per i cartellini e per gli ingaggi dei giocatori che si trovano a essere tesserati in società capaci di offrire benefici economici quasi irraggiungibili anche per i top club italiani, rendono quasi impossibile un acquisto di questo calibro.

Quasi, però. Già, perché a quanto pare non è affatto impossibile far sì che anche un calciatore del calibro di Bruno Fernandes possa fare ritorno in Italia. Il merito starebbe tutto nell’attivazione di una particolare clausola rescissoria da tenere fortemente in considerazione in vista dell’estate prossima.

Bruno Fernandes, può tornare in Serie A grazie a una clausola: i dettagli

Bruno Fernandes è da tantissimi anni uno dei calciatori più considerati, apprezzati e amati in senso assoluto all’interno del campionato inglese grazie alle sue qualità tecniche, tattiche e alla sua personalità e al suo carisma in mezzo al campo. Il calciatore portoghese del Manchester United fa gola a tante società inglesi e non solo. Anche all’estero piace a tantissime società che lo acquisterebbero volentieri, Italia compresa.

In particolare la Juventus, che sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti intende fortemente ritornare al vertice del campionato italiano e del calcio europeo in generale, vede in Fernandes l’acquisto giusto per alzare concretamente il livello generale della rosa bianconera. E grazie a una particolare clausola rescissoria presente all’interno del contratto del calciatore dei Red Devils, non sarebbe impossibile ultimare un affare del genere. Valida soltanto per i club esterni alla Premier League, è una formula da sessanta milioni di euro che permette a chiunque lo desideri di attivarla.

Certo, non parliamo di un investimento poco considerevole, tuttavia si tratta di un centrocampista di davvero grande qualità, quindi non è da escludere che Comolli e colleghi ci facciano effettivamente un pensiero. Le valutazioni verrebbero fatte in chivae 2026/27, con la concreta occasione di ultimare un acquisto che renderebbe il reparto di centrocampo della Vecchia Signora decisamente più competitivo rispetto alla situazione attuale.