Natale di grande calcio su Sky e NOW: Premier League, Serie A Enilive e Globe Soccer Awards

Un weekend internazionale da vivere tra Inghilterra e Italia: la 18ª giornata di Premier League, la 17ª di Serie A Enilive, studi e speciali, il Di Canio Premier Special e i Globe Soccer Awards 2025 in diretta da Dubai.
Calcio internazionale e Serie A: il programma completo su Sky e NOW
Tra il 25 e il 29 dicembre il grande calcio è protagonista assoluto su Sky Sport e in streaming su NOW. Un palinsesto ricchissimo che unisce la Premier League (18ª giornata), la Serie A (17ª giornata Enilive), uno speciale esclusivo dedicato al derby di Londra e la cerimonia dei Globe Soccer Awards.
Premier League 2025/26 – 18ª giornata (26–28 dicembre)
Tre giorni di calcio inglese con tutti i match, gli studi e gli approfondimenti dedicati.
Venerdì 26 dicembre
Ore 20.30 – Manchester United vs Newcastle
Diretta su Sky Sport Calcio e NOW
Telecronaca: Massimo Marianella
Sabato 27 dicembre
Ore 13.30 – Nottingham Forest vs Manchester City
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
Telecronaca: Federico Zancan
Ore 16.00
Arsenal vs Brighton – Sky Sport Uno e NOW (Massimo Marianella)
Liverpool vs Wolverhampton – Sky Sport Calcio e NOW (Nicola Roggero)
Brentford vs Bournemouth – Sky Sport Max e NOW (Matteo Marceddu)
West Ham vs Fulham – Sky Sport Mix e NOW (Gianluigi Bagnulo)
Burnley vs Everton – Sky Sport 251 e NOW (Federico Zanon)
Ore 18.30 – Chelsea vs Aston Villa
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
Telecronaca: Paolo Ciarravano
Domenica 28 dicembre
Ore 15.00 – Sunderland vs Leeds
Sky Sport Calcio e NOW
Telecronaca: Massimo Marianella
Ore 17.30 – Crystal Palace vs Tottenham
Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW
Telecronaca: Paolo Ciarravano
Studi Premier League
Venerdì 26 dicembre (dalle 20.30 e dalle 23) – La Casa dello Sport Internazionale
Con: Federica Lodi e Paolo Ciarravano
Sabato 27 dicembre (dalle 13, 15.30 e 18) – La Casa dello Sport Internazionale
Con: Federica Lodi e Paolo Ciarravano
Domenica 28 dicembre (dalle 19.30) – La Casa dello Sport Internazionale
Con: Federica Lodi
Di Canio Premier Special – Natale con il derby di Londra
Mercoledì 25 dicembre – Chelsea vs Arsenal – Inside a London Derby
Ore 14.00 Sky Sport 24
Ore 15.30 Sky Sport Uno
Ore 16.30 Sky Sport Calcio
Disponibile on demand
Uno speciale esclusivo guidato da Paolo Di Canio che porta gli spettatori dietro le quinte di uno dei match simbolo della Premier League, con l’atmosfera di Stamford Bridge, il racconto della giornata gara, la cabina di commento e gli incontri post-partita. Tra gli ospiti anche Gianfranco Zola.
Serie A Enilive 2025/26 – 17ª giornata (27–29 dicembre)
Tre big match in co-esclusiva e copertura totale con inviati, studi e rubriche.
Sabato 27 dicembre
Ore 20.45 – Pisa vs Juventus
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW
Telecronaca: Maurizio Compagnoni – Commento: Giancarlo Marocchi
Inviati: Giovanni Guardalà, Francesco Cosatti
Studi:
La Casa dello Sport – Day (dalle 12) – Mario Giunta, Fernando Orsi, Riccardo Gentile, Dario Massara
Sky Saturday Night (dalle 20 e 22.40) – Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Paolo Condò, Michele Padovano, Stefano Borghi
Domenica 28 dicembre
Ore 18.00 – Bologna vs Sassuolo
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
Telecronaca: Dario Massara – Commento: Massimo Gobbi
Inviati: Marina Presello, Marco Nosotti
Studi:
La Casa dello Sport – Day (dalle 12) – Sara Benci, Angelo Carotenuto, Riccardo Gentile
Sky Sunday Football (dalle 15.30) – Leo Di Bello, Fabio Quagliarella, Federico Zancan
Campo Aperto Serie A (dalle 20.45) – Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti, Paolo Ciarravano
Sky Calcio Club (dalle 20 e 22.40) – Fabio Caressa con Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini
Lunedì 29 dicembre
Ore 20.45 – Roma vs Genoa
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW
Telecronaca: Stefano Borghi – Commento: Lorenzo Minotti
Inviati: Paolo Assogna, Angelo Mangiante
Studi:
L’Originale (dalle 20 e 22.45) – Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino
Globe Soccer Awards 2025
Domenica 28 dicembre – Ore 17.00
Diretta da Dubai su Sky Sport Arena
La serata che celebra i protagonisti del calcio mondiale, premiando calciatori, allenatori e dirigenti per risultati, etica e fair play.
Informazione continua e contenuti digitali
Aggiornamenti live su Sky Sport 24, approfondimenti su SkySport.it e copertura completa sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram, TikTok), con video, podcast, live blog e Skylights di tutti i match.