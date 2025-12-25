Natale di grande calcio su Sky e NOW: Premier League, Serie A Enilive e Globe Soccer Awards

Un weekend internazionale da vivere tra Inghilterra e Italia: la 18ª giornata di Premier League, la 17ª di Serie A Enilive, studi e speciali, il Di Canio Premier Special e i Globe Soccer Awards 2025 in diretta da Dubai.

Calcio internazionale e Serie A: il programma completo su Sky e NOW

Tra il 25 e il 29 dicembre il grande calcio è protagonista assoluto su Sky Sport e in streaming su NOW. Un palinsesto ricchissimo che unisce la Premier League (18ª giornata), la Serie A (17ª giornata Enilive), uno speciale esclusivo dedicato al derby di Londra e la cerimonia dei Globe Soccer Awards.

Premier League 2025/26 – 18ª giornata (26–28 dicembre)

Tre giorni di calcio inglese con tutti i match, gli studi e gli approfondimenti dedicati.

Venerdì 26 dicembre

Ore 20.30 – Manchester United vs Newcastle

Diretta su Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca: Massimo Marianella

Sabato 27 dicembre

Ore 13.30 – Nottingham Forest vs Manchester City

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca: Federico Zancan

Ore 16.00 Arsenal vs Brighton – Sky Sport Uno e NOW (Massimo Marianella) Liverpool vs Wolverhampton – Sky Sport Calcio e NOW (Nicola Roggero) Brentford vs Bournemouth – Sky Sport Max e NOW (Matteo Marceddu) West Ham vs Fulham – Sky Sport Mix e NOW (Gianluigi Bagnulo) Burnley vs Everton – Sky Sport 251 e NOW (Federico Zanon)

Ore 18.30 – Chelsea vs Aston Villa

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca: Paolo Ciarravano

Domenica 28 dicembre

Ore 15.00 – Sunderland vs Leeds

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca: Massimo Marianella

Ore 17.30 – Crystal Palace vs Tottenham

Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca: Paolo Ciarravano

Studi Premier League

Venerdì 26 dicembre (dalle 20.30 e dalle 23) – La Casa dello Sport Internazionale

Con: Federica Lodi e Paolo Ciarravano

Sabato 27 dicembre (dalle 13, 15.30 e 18) – La Casa dello Sport Internazionale

Con: Federica Lodi e Paolo Ciarravano

Domenica 28 dicembre (dalle 19.30) – La Casa dello Sport Internazionale

Con: Federica Lodi

Di Canio Premier Special – Natale con il derby di Londra

Mercoledì 25 dicembre – Chelsea vs Arsenal – Inside a London Derby

Ore 14.00 Sky Sport 24

Ore 15.30 Sky Sport Uno

Ore 16.30 Sky Sport Calcio

Disponibile on demand

Uno speciale esclusivo guidato da Paolo Di Canio che porta gli spettatori dietro le quinte di uno dei match simbolo della Premier League, con l’atmosfera di Stamford Bridge, il racconto della giornata gara, la cabina di commento e gli incontri post-partita. Tra gli ospiti anche Gianfranco Zola.

Serie A Enilive 2025/26 – 17ª giornata (27–29 dicembre)

Tre big match in co-esclusiva e copertura totale con inviati, studi e rubriche.

Sabato 27 dicembre

Ore 20.45 – Pisa vs Juventus

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca: Maurizio Compagnoni – Commento: Giancarlo Marocchi

Inviati: Giovanni Guardalà, Francesco Cosatti

Studi:

La Casa dello Sport – Day (dalle 12) – Mario Giunta, Fernando Orsi, Riccardo Gentile, Dario Massara

Sky Saturday Night (dalle 20 e 22.40) – Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Paolo Condò, Michele Padovano, Stefano Borghi

Domenica 28 dicembre

Ore 18.00 – Bologna vs Sassuolo

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

Telecronaca: Dario Massara – Commento: Massimo Gobbi

Inviati: Marina Presello, Marco Nosotti

Studi:

La Casa dello Sport – Day (dalle 12) – Sara Benci, Angelo Carotenuto, Riccardo Gentile

Sky Sunday Football (dalle 15.30) – Leo Di Bello, Fabio Quagliarella, Federico Zancan

Campo Aperto Serie A (dalle 20.45) – Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti, Paolo Ciarravano

Sky Calcio Club (dalle 20 e 22.40) – Fabio Caressa con Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini

Lunedì 29 dicembre

Ore 20.45 – Roma vs Genoa

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca: Stefano Borghi – Commento: Lorenzo Minotti

Inviati: Paolo Assogna, Angelo Mangiante

Studi:

L’Originale (dalle 20 e 22.45) – Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino

Globe Soccer Awards 2025

Domenica 28 dicembre – Ore 17.00

Diretta da Dubai su Sky Sport Arena

La serata che celebra i protagonisti del calcio mondiale, premiando calciatori, allenatori e dirigenti per risultati, etica e fair play.

Informazione continua e contenuti digitali

Aggiornamenti live su Sky Sport 24, approfondimenti su SkySport.it e copertura completa sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram, TikTok), con video, podcast, live blog e Skylights di tutti i match.