Lazio promossa sui conti: mercato sbloccato, Napoli e Pisa frenate

La nuova Authority che ha preso il posto della Covisoc chiude l’analisi dei bilanci: via libera ai biancocelesti, principio del saldo zero per azzurri e toscani. Cambiano anche le regole dal 2026.

La valutazione sui conti dei club professionistici ha prodotto i primi effetti concreti sul mercato. La nuova commissione di controllo finanziario, subentrata alla Covisoc, ha concluso l’esame dei bilanci delle società di Serie A, dando il via libera alla Lazio, che potrà tornare a operare dopo il blocco estivo.

Lazio dentro i parametri

I biancocelesti hanno rispettato la soglia prevista dall’indicatore del costo del lavoro allargato, fissata a 0,8. Un risultato che consente di programmare senza vincoli la prossima sessione di trasferimenti e che conferma le rassicurazioni arrivate nelle ultime settimane dalla dirigenza.

Napoli e Pisa, mercato condizionato

Diversa la situazione di Napoli e Pisa, le uniche due società non in linea con il parametro. In attesa dell’ufficialità dopo la revisione della FIGC, per entrambe dovrebbe scattare il principio del “saldo zero”: ogni acquisto dovrà essere compensato da una cessione di pari valore.

Fiducia ripagata a Formello

Il giudizio positivo rafforza la posizione del direttore sportivo Angelo Fabiani e del presidente Claudio Lotito, che avevano sempre mostrato ottimismo sull’esito dell’analisi. Un clima alleggerito anche dalle parole dell’allenatore Maurizio Sarri, che nei giorni scorsi aveva ironizzato sui “segnali di fumo” provenienti dal mercato.

Le mosse possibili sul mercato

Con le restrizioni rimosse, la Lazio potrà tornare a pianificare gli innesti: l’idea è intervenire con due o tre operazioni, una per reparto. In difesa si valuta un terzino, a centrocampo un rinforzo di equilibrio, mentre davanti resta aperta la possibilità di un avvicendamento, con Castellanos tra i nomi in uscita.

Attenzione anche al capitolo portieri: Mandas è seguito dalla Juventus, Perin potrebbe rientrare al Genoa, mentre Leali completerebbe il giro con l’arrivo a Formello.

Le regole che cambiano dal 2026

La partita dei conti, però, non si chiude qui. Dall’estate 2026 il valore soglia dell’indicatore del costo del lavoro allargato scenderà da 0,8 a 0,7. Dal calcolo saranno esclusi i costi e gli ammortamenti dei calciatori Under 23: una scelta pensata per incentivare gli investimenti sui vivai e riequilibrare la sostenibilità del sistema.