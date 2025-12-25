Sportface TVOriginals
Sci Alpino

Tour de Ski 2025-2026: ventuno azzurri convocati per l’edizione tutta italiana

Franz Monaco
-
Sci Fondo Davos FIS Cross Country World Cup
251213 Federico Pellegrino of Italy competes in the men's free technique sprint prologue during the FIS Cross-Country World Cup on December 13, 2025 in Davos. Photo: Maxim Thore / BILDBYRÅN / kod MT / MT0924 skidor cross-country skiing langrenn världscupen fis cross country world cup sverige fis cross-country world cup bbeng (Photo by MAXIM THORE/Bildbyran/Sipa USA)

Dal 28 dicembre al 4 gennaio il grande sci di fondo torna in Italia tra Dobbiaco e Val di Fiemme. Il responsabile tecnico Markus Kramer ha ufficializzato l’elenco dei convocati azzurri.

Tour de Ski, l’Italia al centro dello sci di fondo mondiale

Sarà un Tour de Ski a forte tinte tricolori quello in programma tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. La ventesima edizione della storica competizione dello sci di fondo si svolgerà interamente in Italia, con sette gare distribuite tra Dobbiaco e la Val di Fiemme, da domenica 28 dicembre a domenica 4 gennaio.

Il responsabile tecnico Markus Kramer ha convocato 21 atleti azzurri, undici uomini e dieci donne, chiamati a confrontarsi con il meglio dello sci di fondo internazionale.

I convocati azzurri

Squadra maschile

  • Federico Pellegrino

  • Michael Hellweger

  • Elia Barp

  • Davide Graz

  • Simone Daprà

  • Paolo Ventura

  • Martino Carollo

  • Giacomo Gabrielli

  • Simone Mocellini

  • Giovanni Ticcò

  • Francesco De Fabiani

Squadra femminile

  • Caterina Ganz

  • Nicole Monsorno

  • Federica Cassol

  • Nadine Laurent

  • Iris De Martin Pinter

  • Anna Comarella

  • Maria Gismondi

  • Martina Di Centa

  • Francesca Franchi

  • Virginia Cena

Il programma completo del Tour de Ski

Il Tour scatterà dall’Alto Adige e si concluderà, come da tradizione, con la durissima ascesa finale.

  • Domenica 28 dicembre – Dobbiaco
    Sprint in tecnica libera

  • Lunedì 29 dicembre – Dobbiaco
    10 km in tecnica classica

  • Martedì 30 dicembre
    Giorno di riposo

  • Mercoledì 31 dicembre – Dobbiaco
    5 km in tecnica libera con partenza a massa

  • Giovedì 1 gennaio – Dobbiaco
    20 km in tecnica classica a inseguimento

  • Venerdì 2 gennaio
    Trasferimento in Val di Fiemme

  • Sabato 3 gennaio – Val di Fiemme
    Sprint in tecnica classica

  • Domenica 4 gennaio – Val di Fiemme
    Finale con la salita del Cermis: 10 km in tecnica libera

Uno spettacolo unico tra tecnica e resistenza

Sette gare, due località simbolo dello sci di fondo italiano e un percorso che mette alla prova velocità, fondo e capacità di recupero. Il Tour de Ski si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione, con l’Italia protagonista sia come paese ospitante sia in pista.

