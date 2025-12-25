Tour de Ski 2025-2026: ventuno azzurri convocati per l’edizione tutta italiana

Dal 28 dicembre al 4 gennaio il grande sci di fondo torna in Italia tra Dobbiaco e Val di Fiemme. Il responsabile tecnico Markus Kramer ha ufficializzato l’elenco dei convocati azzurri.

Tour de Ski, l’Italia al centro dello sci di fondo mondiale

Sarà un Tour de Ski a forte tinte tricolori quello in programma tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. La ventesima edizione della storica competizione dello sci di fondo si svolgerà interamente in Italia, con sette gare distribuite tra Dobbiaco e la Val di Fiemme, da domenica 28 dicembre a domenica 4 gennaio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il responsabile tecnico Markus Kramer ha convocato 21 atleti azzurri, undici uomini e dieci donne, chiamati a confrontarsi con il meglio dello sci di fondo internazionale.

I convocati azzurri

Squadra maschile

Federico Pellegrino

Michael Hellweger

Elia Barp

Davide Graz

Simone Daprà

Paolo Ventura

Martino Carollo

Giacomo Gabrielli

Simone Mocellini

Giovanni Ticcò

Francesco De Fabiani

Squadra femminile

Caterina Ganz

Nicole Monsorno

Federica Cassol

Nadine Laurent

Iris De Martin Pinter

Anna Comarella

Maria Gismondi

Martina Di Centa

Francesca Franchi

Virginia Cena

Il programma completo del Tour de Ski

Il Tour scatterà dall’Alto Adige e si concluderà, come da tradizione, con la durissima ascesa finale.

Domenica 28 dicembre – Dobbiaco

Sprint in tecnica libera

Lunedì 29 dicembre – Dobbiaco

10 km in tecnica classica

Martedì 30 dicembre

Giorno di riposo

Mercoledì 31 dicembre – Dobbiaco

5 km in tecnica libera con partenza a massa

Giovedì 1 gennaio – Dobbiaco

20 km in tecnica classica a inseguimento

Venerdì 2 gennaio

Trasferimento in Val di Fiemme

Sabato 3 gennaio – Val di Fiemme

Sprint in tecnica classica

Domenica 4 gennaio – Val di Fiemme

Finale con la salita del Cermis: 10 km in tecnica libera

Uno spettacolo unico tra tecnica e resistenza

Sette gare, due località simbolo dello sci di fondo italiano e un percorso che mette alla prova velocità, fondo e capacità di recupero. Il Tour de Ski si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione, con l’Italia protagonista sia come paese ospitante sia in pista.