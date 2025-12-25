Tour de Ski 2025-2026: ventuno azzurri convocati per l’edizione tutta italiana

Dal 28 dicembre al 4 gennaio il grande sci di fondo torna in Italia tra Dobbiaco e Val di Fiemme. Il responsabile tecnico Markus Kramer ha ufficializzato l’elenco dei convocati azzurri.
Tour de Ski, l’Italia al centro dello sci di fondo mondiale
Sarà un Tour de Ski a forte tinte tricolori quello in programma tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. La ventesima edizione della storica competizione dello sci di fondo si svolgerà interamente in Italia, con sette gare distribuite tra Dobbiaco e la Val di Fiemme, da domenica 28 dicembre a domenica 4 gennaio.
Il responsabile tecnico Markus Kramer ha convocato 21 atleti azzurri, undici uomini e dieci donne, chiamati a confrontarsi con il meglio dello sci di fondo internazionale.
I convocati azzurri
Squadra maschile
-
Federico Pellegrino
-
Michael Hellweger
-
Elia Barp
-
Davide Graz
-
Simone Daprà
-
Paolo Ventura
-
Martino Carollo
-
Giacomo Gabrielli
-
Simone Mocellini
-
Giovanni Ticcò
-
Francesco De Fabiani
Squadra femminile
-
Caterina Ganz
-
Nicole Monsorno
-
Federica Cassol
-
Nadine Laurent
-
Iris De Martin Pinter
-
Anna Comarella
-
Maria Gismondi
-
Martina Di Centa
-
Francesca Franchi
-
Virginia Cena
Il programma completo del Tour de Ski
Il Tour scatterà dall’Alto Adige e si concluderà, come da tradizione, con la durissima ascesa finale.
-
Domenica 28 dicembre – Dobbiaco
Sprint in tecnica libera
-
Lunedì 29 dicembre – Dobbiaco
10 km in tecnica classica
-
Martedì 30 dicembre
Giorno di riposo
-
Mercoledì 31 dicembre – Dobbiaco
5 km in tecnica libera con partenza a massa
-
Giovedì 1 gennaio – Dobbiaco
20 km in tecnica classica a inseguimento
-
Venerdì 2 gennaio
Trasferimento in Val di Fiemme
-
Sabato 3 gennaio – Val di Fiemme
Sprint in tecnica classica
-
Domenica 4 gennaio – Val di Fiemme
Finale con la salita del Cermis: 10 km in tecnica libera
Uno spettacolo unico tra tecnica e resistenza
Sette gare, due località simbolo dello sci di fondo italiano e un percorso che mette alla prova velocità, fondo e capacità di recupero. Il Tour de Ski si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione, con l’Italia protagonista sia come paese ospitante sia in pista.