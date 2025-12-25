Tegola Inter, con Calhanoglu finisce qui: saluta già a gennaio

Dopo la sconfitta in Supercoppa, arriva un’altra batosta per l’Inter: si avvicina l’addio di Calhanoglu, a gennaio potrebbe partire

L’Inter arriva da una pesantissima delusione nella Supercoppa italiana, con l’eliminazione ai calci di rigore contro il Bologna che ha costretto i nerazzurri a dire definitivamente addio al sogno del trofeo stagionale. Il ritorno a Milano è avvenuto in un clima di evidente malumore e, proprio in questo contesto, sono tornate a circolare indiscrezioni sul futuro di Hakan Calhanoglu.

Il futuro del regista turco sembra ancora una volta messo in discussione. Nonostante il centrocampista turco sia stato a lungo sotto i riflettori durante l’estate, quando la sua permanenza era apparsa fortemente in bilico a causa dell’interesse di alcuni club turchi, oggi il classe 1994 torna nuovamente al centro delle voci di mercato.

Calhanoglu via dall’Inter: partenza prevista già a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Hakan Calhanoglu potrebbe salutare già nel mercato di gennaio, rappresentando una tegola pesante e inaspettata per l’Inter. Le voci parlano di un possibile addio anticipato, con il centrocampista che potrebbe lasciare Milano già a partire dalla sessione invernale.

Il giocatore era stato protagonista per tutta l’estate non solo per alcune tensioni interne allo spogliatoio, emerse durante il Mondiale per Club e legate a un confronto con il capitano Lautaro Martinez, situazione poi rientrata, ma anche per le riflessioni sul suo futuro contrattuale. Il suo accordo con l’Inter scade nel 2027, ma il forte interesse dalla Turchia ha alimentato più di un dubbio.

In particolare, il Galatasaray, club per cui Calhanoglu ha sempre dichiarato di tifare sin da bambino, aveva provato a riportarlo in patria. Non solo: anche il Fenerbahçe, allora guidato da Jose Mourinho, si era mosso concretamente per il regista nerazzurro. Nonostante l’interesse dei due top club turchi, però, il centrocampista aveva scelto di restare a Milano.

Ora, però, sembra esserci un ritorno di fiamma da parte delle società turche, intenzionate a tornare all’assalto per convincerlo al rientro in patria. Il futuro di Calhanoglu torna così a essere in bilico e l’Inter dovrà lavorare per trattenerlo, evitando di perdere un elemento diventato un vero pilastro del centrocampo e un leader dello spogliatoio.

Qualora Galatasaray e Fenerbahçe dovessero tornare alla carica già a gennaio, la dirigenza nerazzurra sarà chiamata a fare muro per difendere uno dei capisaldi della squadra e garantire continuità tecnica in una fase delicata della stagione.