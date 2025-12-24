Federico Buffa Talks incontra Sofia Goggia: il racconto di una campionessa oltre la velocità

Venerdì 26 dicembre su Sky Sport Uno e NOW va in onda la puntata di Federico Buffa Talks dedicata a Sofia Goggia: un viaggio tra infortuni, rinascite, solitudine e gratitudine, con lo sguardo già rivolto a Milano-Cortina 2026.

L’appuntamento su Sky Sport e NOW

Nuovo appuntamento con Federico Buffa Talks, la produzione originale di Sky Sport condotta da Federico Buffa insieme al direttore Federico Ferri.

Protagonista della puntata è Sofia Goggia, regina della velocità e simbolo dello sci azzurro.

L’appuntamento è fissato per venerdì 26 dicembre alle 19 e alle 23:45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con disponibilità anche on demand.

Una carriera fatta di rischio, cadute e ritorni

Prima italiana a vincere un oro olimpico in discesa libera ai Giochi invernali di Pyeongchang 2018, Sofia Goggia ha costruito la sua carriera sul confine sottile tra controllo e caos. Quattro Coppe del Mondo di specialità raccontano una storia di velocità pura, ma anche di fratture, ricadute e rientri considerati impossibili.

Tra questi, l’argento olimpico del 2022, conquistato dopo appena 23 giorni di recupero, e l’ultimo grave infortunio del 2024, la frattura di tibia e malleolo che le ha fatto temere di non poter più tornare sugli sci.

Solitudine, consapevolezza e gratitudine

Nel dialogo con Buffa e Ferri emerge una Sofia Goggia diversa, più intima. L’atleta parla di solitudine come spazio necessario, non come limite, e di come le difficoltà abbiano forgiato non solo la campionessa, ma soprattutto la donna.

Federico Ferri sottolinea come, dopo l’ultimo infortunio, il concetto di gratitudine sia diventato centrale nel suo percorso. Goggia risponde raccontando di un cambiamento profondo: accettare il dolore, abbandonare l’ossessione e riconoscere la grazia che può nascere anche da un incidente.

La poesia di Cortina e il sogno olimpico

Un punto fermo resta il sogno olimpico, coltivato fin da bambina e ora proiettato verso Milano-Cortina 2026.

Cortina non è solo una pista, ma un luogo dell’anima: l’alba sulle Tofane, la seggiovia che sale nel silenzio, la luce arancione che avvolge la montagna. Per Sofia Goggia quella è la vera poesia dello sci, un’esperienza quasi trascendentale che dà senso a ogni sacrificio.

Una storia già raccontata, ma mai conclusa

Dopo il docufilm 23 giorni. Il miracolo di Sofia Goggia, dedicato al recupero lampo verso Pechino 2022, questa puntata di Federico Buffa Talks amplia lo sguardo sull’intero percorso umano e sportivo dell’atleta: dalle piste di Foppolo alla consacrazione internazionale, con una certezza maturata nel tempo. Sono state proprio le difficoltà a renderla più forte, lucida e consapevole del proprio valore.

Tutte le repliche in programma

Oltre alla prima messa in onda del 26 dicembre, Federico Buffa Talks – Sofia Goggia sarà trasmesso anche:

sabato 27 dicembre alle 12 e alle 22:45

domenica 28 dicembre alle 14 e alle 20

lunedì 29 dicembre alle 18:45 e alle 22

martedì 31 dicembre alle 14:30 e a mezzanotte

Sempre su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.