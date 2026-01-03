Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti

Giornata intesa per lo sport: di seguito l’intero programma per questo sabato 3 gennaio con gli orari e dove vedere gli eventi.
Quest’oggi i riflettori sono puntati in particolar modo sulle discipline invernali, da non perdere lo sci alpino con i suoi diversi eventi. Pronta a regalare emozioni sarà anche la United Cup di tennis: in programma Francia-Svizzera, Belgio-Cina, Australia-Norvegia e USA-Argentina. In Arabia, invece, partirà la tanto attesa Dakar. Si tratta del rally raid più prestigioso al mondo. A rendere ancor più ricca la giornata ci penseranno i match di calcio tra Serie A, Serie C, campionati esteri e Coppa d’Africa.
Il programma della giornata
00.30 TENNIS (United Cup) – Belgio-Cina (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
03.00 TENNIS (United Cup) – Francia-Svizzera (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
05.00 DAKAR, prologo: Yanbu-Yanbu (sintesi su Eurosport 1, Discovery+, DAZN alle ore 21.00; sintesi su Sky Sport Arena, Sky Go, NOW alle ore 23.00)
07.30 TENNIS (United Cup) – Australia-Norvegia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
08.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Sigulda, prima manche (diretta streaming sul canale di FIL Luge)
10.00 TENNIS (United Cup) – USA-Argentina (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
10.05 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Sigulda, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
11.28 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Sigulda, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
11.30 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Winterberg (diretta streaming sul canale di IBSF)
12.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Sigulda, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
12.15 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile in Val di Fiemme, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
12.30 CALCIO (Serie A) – Como-Udinese (diretta streaming su DAZN)
13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
13.12 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Sigulda, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.30 CALCIO (Premiership scozzese) – Celtic Glasgow-Rangers Glasgow (diretta streaming su Como Tv)
13.40 CICLOCROSS (Superprestige) – Gara femminile a Gullegem (diretta streaming su Discovery+)
13.48 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Sigulda, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Valencia (diretta streaming su DAZN)
14.00 SLITTINO NATURALE – Doppio maschile/femminile a Passeiertal (diretta streaming sul canale di FIL Luge)
14.30 SALTO CON GLI SCI (Tournée dei Quattro Trampolini) – HS124 maschile a Innsbruck, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
14.30 CALCIO (Serie C) – Cittadella-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Carpi (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Ascoli (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Torres (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.45 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile in Val di Fiemme, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Pisa (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Parma (diretta streaming su DAZN)
15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Nuoro-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)
15.10 CICLOCROSS (Superprestige) – Gara maschile a Gullegem (diretta streaming su Discovery+)
15.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Winterberg (diretta streaming sul canale di IBSF)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Burnley (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-West Ham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Dundee United-Dundee FC (diretta streaming su Como Tv)
16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – CDM Futsal-Sandro Abate (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)
17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Lione (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.00 VOLLEY (Superlega) – Piacenza-Cuneo (diretta streaming su VBTV, DAZN)
17.00 CALCIO (Coppa d’Africa, ottavi di finale) – Senegal-Sudan (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)
17.30 CALCIO (Serie C) – Ospitaletto-Lecco (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Forlì-Arezzo (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Picerno-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Fortitudo Pomezia (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
18.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Lecce (diretta streaming su DAZN)
18.00 VOLLEY (Superlega) – Trento-Civitanova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
18.00 VOLLEY (Serie A2) – Catania-Taranto (diretta streaming su DAZN)
18.00 CALCIO (Kings World Cup Nations) – Team
Italia-Team Francia (diretta streaming su DAZN)
18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Macerata-Milano (diretta streaming su VBTV)
18.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Detroit Red Wings-Pittsburgh Penguins (diretta streaming su DAZN)
18.15 BASKET (Serie A) – Varese-Napoli (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)
18.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Calgary (diretta streaming su Discovery+)
18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Elche-Villareal (diretta streaming su DAZN)
18.30 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Ittihad-Al Taawon (diretta streaming su Como Tv)
18.30 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Edimburgo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-Strasburgo (non è prevista diretta tv/streaming)
19.00 CALCIO (Kings World Cup Nations) – Team Messico-Team Arabia Saudita (diretta streaming su DAZN)
19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Estoril (diretta streaming su DAZN)
20.00 CALCIO (Coppa d’Africa, ottavi di finale) – Mali-Tunisia (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)
20.00 CALCIO (Kings World Cup Nations) – Team Cile-Team Paesi Bassi (diretta streaming su DAZN)
20.30 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Pineto (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Cavese-Sorrento (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Perugia-Cuneo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
20.30 VOLLEY (Serie A2) – Aversa-Siena (diretta streaming su DAZN)
20.30 FRECCETTE – Mondiali, finale (diretta streaming su DAZN)
20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Roma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
20.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Glasgow-Zebre (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Barcellona (diretta streaming su DAZN)
21.00 CALCIO (Kings World Cup Nations) – Team USA-Team Giappone (diretta streaming su DAZN)
21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: Columbus Blue Jackets-Buffalo Sabres, New Jersey Devils-Utah Mammoth (diretta streaming su DAZN)
21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)
21.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Edmonton Oilers-Philadelphia Flyers (diretta streaming su DAZN)
22.00 CALCIO (Kings World Cup Nations) – Team Brasile-Team Spagna (diretta streaming su DAZN)
22.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: San Josè Sharks-Tampa Bay Lightning, St. Louise Blues-Montreal Canadians (diretta streaming su DAZN)
22.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Tampa Bay Buccaneers-Carolina Panthers (diretta streaming su DAZN)
23.00 BASKET (NBA) – Miami Heat-Minnesota Timberwolves (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)