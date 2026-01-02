Spada, la Coppa del Mondo fa tappa a Fujairah dall’8 all’11 gennaio

Il calendario internazionale di scherma per gli Assoluti 2026 si apre con un weekend stellare di competizioni di Coppa del Mondo. Complessivamente 72 tiratori italiani calcheranno le pedane dall’8 all’11 gennaio in un programma di vertice assoluto, distribuito su tre continenti e con tutte le discipline in campo. La spada approderà a Fujairah, la sciabola sarà protagonista nel Grand Prix di Tunisi, mentre il fioretto si dividerà tra Hong Kong per le prove femminili e l’iconica di Parigi per quelle maschili.

Spada a Fujairah: quattro giorni di sfide negli Emirati

L’Italia arriva in pedana con il vento in poppa in ogni arma grazie agli eccellenti exploit del 2025 (10 medaglie sul podio, di cui cinque ori) nelle tappe conclusive. A cominciare dalla Coppa del Mondo di spada femminile e maschile negli Emirati Arabi Uniti, che si snoderà in quattro intense giornate allo Zayed Sports Complex. Giovedì 8 e venerdì 9 gennaio scatteranno le fasi di qualificazione (prima per le donne, poi per gli uomini), con esonero per i primi 16 del ranking mondiale; sabato i tabelloni principali delle gare individuali, domenica le prove a squadre.

Per le spadiste, sotto la guida del commissario tecnico Dario Chiadò, scenderanno in pedana 12 atlete: la terza del ranking Giulia Rizzi, fresca vincitrice all’esordio a Vancouver, le olimpiche Alberta Santuccio (7ª) e Rossella Fiamingo (11ª), seguite da Sara Maria Kowalczyk (14ª), Lucrezia Paulis (22ª), Federica Isola (27ª), Roberta Marzani (41ª), Gaia Caforio (57ª), Alessandra Bozza (74ª), Carola Maccagno (101ª), Beatrice Cagnin (179ª) e Gaia Traditi (226ª). Nella gara a squadre femminile, il quartetto sarà formato da Rossella Fiamingo, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Roberta Marzani.

Sul fronte maschile, diretto dal CT Diego Confalonieri, ecco il quarto al mondo Davide Di Veroli, il recente bronzo canadese Matteo Galassi (9º), Andrea Santarelli (23º), Valerio Cuomo (34º), Gianpaolo Buzzacchino (37º), Simone Mencarelli (66º), Giulio Gaetani (121º), Enrico Piatti (145º), Filippo Armaleo (157º), Fabrizio Cuomo (231º), Marco Paganelli (261º) ed Eugenio Tradardi (571º). Per le squadre, il gruppo maschile punterà su Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Gianpaolo Buzzacchino e Simone Mencarelli.

Ad accompagnare i CT Chiadò e Confalonieri ci saranno i maestri Daniele Pantoni e Alfredo Rota, oltre ai fisioterapisti Maurizio Iaschi e Lorenzo Giannini. Supervisor FIE per l’evento sarà Giuseppe Cafiero, membro della Commissione Regolamenti della Federazione Internazionale.