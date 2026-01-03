Bomba Pio Esposito, ribaltone in casa Inter: l’hanno praticamente regalato

Un annuncio ribalta completamente i piani dell’Inter: l’attaccante campano Pio Esposito è stato praticamente regalato alla squadra

Il futuro di Pio Esposito continua a tenere banco nell’ambiente nerazzurro, ma non solo: il baby talento classe 2005 è diventato nel giro di pochi mesi un attaccante imprescindibile. Non solo nell’Inter di Chivu, ma anche con la maglia della Nazionale italiana. L’attaccante campano di Castellammare di Stabia è infatti uno dei nomi più discussi nell’ambiente interista e non solo. Uno dei temi caldi riguarda in particolare il suo destino all’Inter.

Diverse voci di mercato si rincorrono e vedono il giovane centravanti come una possibile pedina che i nerazzurri rischiano di perdere, nonostante il club abbia blindato il talento lo scorso aprile con un contratto fino al 2030. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe stato un ribaltone clamoroso che riguarderebbe da vicino proprio il giovane attaccante, e si parlerebbe di un vero e proprio regalo per la squadra.

Inter, Pio Esposito regalato: nerazzurri increduli

Pio Esposito è tornato al centro dell’attenzione anche per via delle ultime dichiarazioni rilasciate da Gianfranco Zola, ex attaccante di Napoli e Chelsea, oltre che della Nazionale italiana. In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore si è soffermato sui talenti italiani emergenti e, tra i profili che ha maggiormente elogiato, c’è stato anche quello di Pio Esposito.

Zola lo ha infatti inserito nella lista dei giocatori che, secondo lui, rappresentano il futuro dell’attacco azzurro: “Chi sono gli uomini del futuro? Complicato dirlo, se non impossibile. Pio Esposito e Scamacca sono regali per la Nazionale“.

Due regali importanti per il commissario tecnico Rino Gattuso, che stanno già offrendo un contributo positivo. In particolare l’ex Spezia, alla sua prima esperienza con la maglia della Nazionale maggiore: Gattuso ha riposto grande fiducia in lui e, in vista degli impegni per le qualificazioni ai Mondiali 2026, lo ha convocato per la prima volta in carriera. Una scelta che si è rivelata azzeccata, soprattutto alla luce del rendimento mostrato nelle sue ultime uscite.

Il classe 2005, infatti, da quando è stato convocato con la maglia della Nazionale, ha collezionato progressivamente sempre più minuti in azzurro. Sin dalla sua prima apparizione, nella gara contro l’Estonia in cui è rimasto in campo per sei minuti, il suo impiego è andato costantemente in crescendo da quando Gattuso si è seduto sulla panchina della Nazionale.

Il suo primo gol è arrivato nella sfida di ritorno contro l’Estonia, una rete che ha definitivamente chiuso i conti e consentito all’Italia di raccogliere punti importanti nel girone. Gli altri due gol sono arrivati contro la Moldavia e, infine, contro la Norvegia: una rete, quest’ultima, che ha aperto le marcature allo stadio San Siro, ma che purtroppo non è bastata per avere la meglio sugli scandinavi.

Nonostante ciò, il rendimento dell’attaccante resta decisamente positivo e rappresenta una grande speranza per il commissario tecnico, che punta a contare su di lui anche in vista dei playoff di marzo. L’obiettivo è quello di affidarsi all’apporto di un giovane talento che può diventare una pedina fondamentale per il futuro della Nazionale italiana.