Volley, infortunio per Myriam Sylla: cosa è successo e i tempi di recupero

Una delle stelle dell’Italia, Myriam Sylla, è finita ai box per infortunio: l’entità dello stop e i possibili tempi di recupero

Un momento di grande apprensione ha segnato la trasferta del Galatasaray nel massimo campionato turco di pallavolo femminile. Myriam Sylla, autrice di una prestazione eccellente nei primi due parziali contro l’Aras Kargo, è stata costretta a lasciare il terreno di gioco a causa di un problema fisico al ginocchio sinistro.

L’azzurra si era dimostrata fondamentale per le giallorosse, mettendo a referto tredici punti con percentuali alte in attacco e ricezione, contribuendo al netto vantaggio iniziale di due set a zero.

Tuttavia, all’inizio della terza frazione, la dinamica è cambiata radicalmente. Dopo aver colpito la palla in diagonale e aver subito il tocco del muro avversario, l’italiana è atterrata in modo anomalo, accasciandosi immediatamente a terra e portandosi le mani all’articolazione.

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Nonostante un iniziale tentativo di riprendere il gioco saltellando, il dolore l’ha costretta a richiedere l’intervento dello staff sanitario, abbandonando il campo zoppicando in maniera piuttosto evidente.

I possibili tempi di recupero per Sylla

Senza la sua leader, la formazione turca ha subito una clamorosa rimonta, cedendo il match per 3-2 dopo aver dominato l’avvio. Ora resta da attendere gli esami clinici delle prossime ore per valutare l’entità del danno.

La speranza di tutto l’ambiente sportivo è che si tratti solo di una semplice distorsione, permettendo alla campionessa di recuperare rapidamente, evitando così un lungo stop che comprometterebbe la sua intera stagione e i futuri importanti impegni con la nazionale.

Le sensazioni non sono negative, per cui dovrebbe essere scongiurato uno stop di diversi mesi. Potrebbe trattarsi solo di qualche settimana, ma resta l’ansia per una giocatrice essenziale nel panorama mondiale.