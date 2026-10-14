WNBA Finals, Golden State Valkyries-Atlanta Dream per un titolo storico: Zandalasini protagonista

Nessuna delle due franchigie ha mai vinto l’anello. Golden State parte leggermente favorita secondo Sisal, mentre l’Italia guarda a Cecilia Zandalasini, alla terza finale della carriera.

Comunque vada, sarà una prima volta. Golden State Valkyries e Atlanta Dream si contenderanno il titolo WNBA, con entrambe le franchigie ancora a caccia del primo anello della propria storia.

I percorsi, però, sono molto diversi. Le Valkyries sono nate appena due anni fa, mentre le Dream, presenti nella lega dal 2008, disputano la quarta finale dopo le tre perse tra il 2010 e il 2013.

Golden State leggermente favorita secondo Sisal

Le quote Sisal fotografano una serie sulla carta molto equilibrata. Golden State è indicata a 1,80, leggermente avanti rispetto ad Atlanta, proposta a 2,00, per succedere alle Las Vegas Aces nell’albo d’oro del campionato.

Tra i risultati esatti della serie, il 4-3 in favore delle Valkyries è quotato 5,00, mentre lo stesso esito a favore delle Dream sale a 6,50.

Zandalasini alla terza finale WNBA

Grande attenzione anche in Italia per la presenza di Cecilia Zandalasini, una delle protagoniste più attese di Golden State.

Per l’azzurra sarà la terza finale WNBA, con un bilancio personale di un titolo vinto e una finale persa. Zandalasini va a caccia del secondo anello dopo quello conquistato nel 2017, quando però aveva un ruolo più marginale vista la giovane età.

Questa volta, invece, la cestista italiana è una presenza stabile nelle rotazioni delle Valkyries e punta a lasciare un segno decisivo nella serie.

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Williams favorita per il premio di MVP

Tra le protagoniste di Golden State ci sarà anche Gabby Williams, indicata da Sisal come principale favorita per il premio di MVP delle Finals a quota 2,25.

Occhi puntati anche su Angel Reese, proposta a 5,00 e particolarmente efficace a rimbalzo.

Atlanta si affida invece soprattutto a Rhyne Howard, guardia delle Dream quotata a 6,50 per il titolo di MVP della serie.

Più alta la quota riservata a Zandalasini: il riconoscimento di miglior giocatrice delle Finals per l’azzurra è proposto a 100.

Una finale dunque aperta, con in palio non soltanto il titolo WNBA, ma anche la possibilità per una delle due franchigie di scrivere per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro.