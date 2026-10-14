Medvedev: “Se mi qualifico a Torino bene, se no benissimo le Maldive”

Daniil Medvedev provoca e fa discutere con l’ennesimo show della sua carriera in sala stampa: non manca una frecciata sulla corsa alle ATP Finals

Daniil Medvedev ci mette, tanto per cambiare, una buona dose di ironia nella corsa alle prestigiose ATP Finals di Torino. Durante il Masters 1000 di Shanghai, il tennista russo ha rilasciato dichiarazioni che hanno fatto sorridere, sdrammatizzando la pressione legata alla qualificazione per il torneo di fine anno.

L’ex numero uno del mondo ha infatti ammesso di starci provando con tutte le sue forze, ma ha anche lanciato una provocazione sul suo eventuale piano B.

Secondo il campione, se i risultati non dovessero arrivare e il sogno del Pala Alpitour svanisse, una vacanza rilassante sulle isole Maldive non rappresenterebbe affatto una cattiva prospettiva. Medvedev ha spiegato che tutto si riduce a una mera questione di numeri e prestazioni recenti.

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Ha ricordato come un percorso diverso in Canada, magari spingendosi fino ai quarti di finale, avrebbe potuto cambiare radicalmente la sua attuale posizione in classifica.

L’ironia di Medvedev verso le Finals e le meritate vacanze

Nonostante il tono scherzoso, la fame di competere al massimo livello rimane intatta. Il giocatore sa bene che ogni punto conquistato in Cina è fondamentale per agganciare l’ottava piazza utile.

Tuttavia, questa sua filosofia distaccata dimostra una maturità psicologica notevole, capace di alleggerire il peso delle aspettative. Che sia sul campo da gioco o sotto il sole tropicale, Medvedev resta comunque una figura centrale del circuito, pronta a lottare fino all’ultimo istante disponibile per centrare l’obiettivo stagionale più ambito e desiderato.