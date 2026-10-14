Golf, DP World Tour in India: sette azzurri all’India Championship, diretta su Sky e NOW

Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre il circuito fa tappa al Delhi Golf Club di New Delhi per il penultimo torneo prima dei playoff. In gara Mazzoli, Migliozzi, Manassero, Laporta, Celli, De Leo e Paratore.

Il DP World Tour 2026 fa tappa in India per l’India Championship, in programma da giovedì 15 a domenica 18 ottobre sui campi del Delhi Golf Club di New Delhi. Il torneo, penultimo appuntamento prima dei playoff, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

Saranno sette gli italiani in gara: Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Filippo Celli, Gregorio De Leo e Renato Paratore.

India Championship, gli orari su Sky e NOW

La copertura inizierà giovedì 15 ottobre alle 7.30 con la prima giornata. Venerdì 16 e sabato 17 la diretta scatterà alle 8.30, mentre domenica 18 la quarta e ultima giornata sarà trasmessa a partire dalle 8.

La telecronaca e il commento saranno affidati a Michele Gallerani, Massimo Scarpa, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE – 1ª GIORNATA

Dalle 7.30: telecronaca di Michele Gallerani e commento di Claudio Viganò

Dalle 9.30: telecronaca di Michele Gallerani e commento di Massimo Scarpa

Dalle 11: commento di Claudio Viganò e Massimo Scarpa

VENERDÌ 16 OTTOBRE – 2ª GIORNATA

Dalle 8.30: telecronaca di Michele Gallerani e commento di Massimo Scarpa

Dalle 10: commento di Claudio Viganò e Massimo Scarpa

Dalle 11.30: telecronaca di Michele Gallerani e commento di Claudio Viganò

SABATO 17 OTTOBRE – 3ª GIORNATA

Dalle 8.30: commento di Silvio Grappasonni e Claudio Viganò

Dalle 10.30: telecronaca di Michele Gallerani e commento di Silvio Grappasonni

Dalle 12: telecronaca di Michele Gallerani e commento di Claudio Viganò

DOMENICA 18 OTTOBRE – 4ª GIORNATA

Dalle 8: telecronaca di Michele Gallerani e commento di Claudio Viganò

Dalle 9.30: commento di Silvio Grappasonni e Claudio Viganò

Dalle 11: telecronaca di Michele Gallarani e commento di Silvio Grappasonni

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Ogni giorno “The DP World Locker Room”

Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre, alle 13.30 su Sky Sport Golf, andrà inoltre in onda “The DP World Locker Room”, programma dedicato ai protagonisti e alle storie dell’India Championship.

Il format sarà condotto da Anna Jackson, con la partecipazione di Sir Nick Faldo e Kevin Pietersen, e proporrà analisi, approfondimenti, contenuti dal dietro le quinte e interviste ai giocatori durante il torneo.

L’India Championship sarà seguito anche da Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, App Sky Sport e dagli account social ufficiali di Sky Sport.